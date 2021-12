Ypres Rally volgend jaar weer op vertrouwde datum, van 23 tot 25 juni

Enkele dagen na de geslaagde en in winterse omstandigheden verreden Ypres Historic Regularity, richt Club Superstage zijn blik op 2022. De organisator uit Ieper presenteert volgend jaar vijf evenementen. De Ypres Rally keert terug naar zijn vertrouwde datum eind juni, van 23 tot 25 juni.

Dit seizoen beleefde Ieper een historische editie van de Renties Ypres Rally, want voor de eerste keer was het FIA World Rally Championship te gast in ons land. Iedereen besefte vooraf dat Club Superstage deze unieke kans kreeg en greep dankzij de pandemie, waardoor internationaal reizen beperkt werd voor de tenoren van het Wereldkampioenschap. Het was een memorabel event voor Belgische rallyfans.

In 2022 keert de Ypres Rally terug naar zijn vertrouwde datum eind juni en de wedstrijd zal de zesde manche zijn van het Kroon-Oil BRC.

Geen geschikte datum in ERC

“We hadden de ambitie om deel uit te maken van het FIA European Rally Championship. We hebben lang onderhandeld met de WRC Promotor voor een geschikte datum, maar de kalender lag al deels vast en we moesten natuurlijk ook rekening houden met de WRC-kalender. We hebben geen datum gevonden die zowel voor de WRC Promotor als voor de Stad Ieper en Club Superstage geschikt was. We wilden onze vaste datum ook niet zomaar opgeven. Vandaar onze beslissing om de Ypres Rally te organiseren van 23 tot 25 juni 2022”, aldus voorzitter Alain Penasse.

Twee unieke evenementen

Het seizoen van Club Superstage begint op 8 mei met de Monteberg Rally, een klassieker. Na een jaar afwezigheid, organiseert Club Superstage op 2 oktober opnieuw de Aarova Rally in Oudenaarde.

Het seizoen wordt afgesloten met twee unieke evenementen voor liefhebbers van historische rallysport. De Ypres Historic Regularity zal voor de vierde keer georganiseerd worden van 25-27 november. Na de “light-versie” van dit jaar, krijgen we volgend jaar opnieuw een driedaags evenement.

De Ypres Historic Rally werd dit seizoen voor de eerste keer afzonderlijk van de Ypres Rally georganiseerd. Dat zal ook in 2022 het geval zijn. Deze keer wordt de wedstrijd verreden in hetzelfde weekend als de Ypres Historic Regularity.

Kalender 2022

Monteberg Rally – 8 mei

Ypres Rally – 23-25 juni

Aarova Rally Oudenaarde -2 oktober

Ypres Historic Rally – 26 november

Ypres Historic Regularity – 25-27 november