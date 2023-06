Ypres Rally telt als derde manche van Brits kampioenschap: Brexit speelt veel Britten parten

Na drie jaar afwezigheid is het Brits Rally Championship opnieuw van de partij in Ieper. De Britse delegatie zorgt terug voor een interessante aanvulling van het deelnemersveld, al blijft hun inbreng vrij beperkt. Het wordt vooral uitkijken naar Adrien Fourmaux, de Fransman die de eerste wedstrijden van het kampioenschap domineerde.

Nu de Ypres Rally niet meer meetelt voor het WK en ook het EK niet van de partij is, is de komst van het Brits kampioenschap meer dan welkom. Ieper is dit jaar de derde wedstrijd op de kalender van het British Rally Championship, dat in totaal zeven manches telt. In de slotmanche zijn dubbele punten te verdienen, terwijl deelnemers ook één wedstrijd als joker kunnen aanduiden waarin ze extra punten kunnen verdienen.

Geen must

Aangezien enkel de vijf beste resultaten meetellen, is een dure trip naar Ieper dus geen must. Uiteindelijk maakt slechts een tiental Britten de oversteek in het kader van het BRC. Net als in het toerisme lijkt ook hier het Brexit-effect wat mee te spelen.

Interessant is wel dat het BRC dit jaar kan rekenen op de aanwezigheid van Adrien Fourmaux. De Fransman was de afgelopen twee seizoenen nog actief voor M-Sport in het WK, maar werd daar na tegenvallende resultaten aan de kant geschoven. Hij blijft evenwel actief voor het Britse team door WRC2-wedstrijden af te wisselen met een deelname aan het Brits kampioenschap. Zijn campagne over de plas verliep tot dusver vlekkeloos. Fourmaux won in maart de Malcom Wilson Rally op onverhard terrein, waar hij meteen ook zijn joker inzette. Enkele weken geleden was hij ook de beste in de Jim Clark Rally.

De Ford-rijder zakt dus vrij comfortabel af naar de Kattenstad. Met een nieuwe zege kan de 28-jarige Fourmaux zelfs al een optie nemen op de titel.

Cronin niet aanwezig

Bovendien is zijn dichtste belager in het kampioenschap, VW-rijder Keith Cronin, niet van de partij in Ieper. In tegenstelling tot eerdere plannen trok hij zijn inschrijving in. “Ik zou een hele week van huis zijn, terwijl het net een drukke maand is ons familiebedrijf”, liet de Ier weten. Tenzij er nog een late inschrijving volgt, lijkt James Williams de enige andere blikvanger uit het BRC. De 25-jarige Ford-rijder staat er na een sortie in de laatste manche niet goed voor in het kampioenschap, maar in Ieper kan hij iets rechtzetten. Met een knappe zestiende plek en winst bij de voorwielaangedreven wagens in 2019 bewees hij al dat de Ypres Rally hem zeker ligt. Voor Garry Pearson wordt Ieper dan weer een totale ontdekking. De VW-piloot kan hierbij rekenen op de ervaren corijder Daniel Barritt, de vroegere corijder van onder meer Elfyn Evans. Verder is het ook uitkijken naar enkele Juniors, zoals de Ieren Kyle White en Kyle McBride die met hun Peugeots de eerste twee plaatsen in het Britse Junior-kampioenschap bezetten.