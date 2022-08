Ypres Rally: Neuville in de fout, Tänak neemt leiding over

Hyundai-rijder Ott Tänak heeft tijdens de tweede wedstrijddag in de Ypres Rally de leiding overgenomen van Thierry Neuville, die in Wijtschate in de fout ging en moest opgeven. Toyota-rijders Evans en Lappi staan mee op het voorlopige podium.

Het leek er aanvankelijk goed uit te zien voor Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe tijdens de tweede wedstrijddag. In de openingsronde konden ze hun voorsprong op teamgenoot Tänak uitbreiden tot 16”, ondanks een normtijd na de crash van Craig Breen in Dikkebus. Het Hyundai-duo ging op zijn elan verder in de tweede ronde. In Wijtschate werden ze echter verrast door het vuile wegdek en schoof hun Hyundai van de de baan. Toeschouwers konden de Hyundai bevrijden uit de gracht, maar even later moesten Neuville en Wydaeghe toch aan de kant met een kapotte ophanging.

“Een grote ontgoocheling voor het hele team en alle fans, die talrijk aanwezig waren”, reageerde Neuville. “Ik kwam in een trage linkse bocht op gladde asfalt, die vuil lag van de wagens voor ons. Er stond niets in onze nota’s en we waren niet op de hoogte dat het verraderlijk kon zijn. Wanneer onze gravel crew passeerde, was het er nog steeds clean. We werden dus verrast en konden niets doen. We schoven met onderstuur de gracht in en de wagen had teveel schade om nog verder te doen. Het doel was duidelijk de overwinning en de fans iets te geven. We zijn echt ontgoocheld.”

Neuville gaat morgen wel terug van start met de bedoeling om nog enkele punten te scoren in de afsluitende Powerstage, maar dat hij geen tweede opeenvolgende WK-zege zal scoren in Ieper is uiteraard een grote ontgoocheling voor de vele Belgische fans. Ott Tänak verdedigt morgen een voorsprong van acht seconden op Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1). Esapekka Lappi (Toyota Yaris Rally1) volgt als derde op 1”09”, terwijl Oliver Solberg (Hyundai i20 Rally1) al bijna drie minuten moet toegeven.

West-Vlaams slagveld

In klasse Rally2 is Stéphane Lefebvre (Citroën C3) nog steeds de duidelijke leider. Hij heeft 26” voorsprong op Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia). Yohan Rossel (Citroën C3) volgt op een dikke minuut, Grégoire Munster (Hyundai i20) telt 1”25” achterstand. Van West-Vlaamse zijde vielen vanmorgen de opgaves van Bernd Casier (Ford) en Pieterjanmichiel Cracco (Hyundai) te noteren. Beiden schoven van de baan in Wijtschate. Davy Vanneste (Citroën C3) werd gehinderd en staat daardoor voorlopig 24ste, maar de Menenaar heeft nog een gecorrigeerde chrono tegoed.

In de GT-klasse staat Paul Lietaer (Alpine A110) knap tweede. De Heestertnaar ligt voorlopig 22ste, vlak voor Steve Bécaert (Ford Fiesta Rally2). In Rally4 werd Gilles Pyck uitgeschakeld na een sortie, terwijl Jonas Dewilde (Peugeot 208) minuten verloor met een lekke band. Cedriek Merlevede (BMW M3) leidt nipt in groep M voor Pieter-Jan Maeyaert (BMW M3), nadat Bjorn Syx (BMW M3) als leider van de baan ging.

Kurt Boone (Mitsubishi Lancer Evo X) lijkt met nog twee proeven te gaan op weg naar de overwinning in de nationale nevenwedstrijd.

