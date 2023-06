Ypres Rally luidt de tweede helft van het Kroon-Oil BRC in: Eerste Belgische titel wenkt voor Maxime Potty

Het Kroon-Oil BRC kreeg dit jaar een nieuw format aangemeten. Het BK werd uitgebreid tot dertien wedstrijden die ofwel het label ‘Championship’ of ‘Cup’ dragen. Het systeem moet zowel de wensen van deelnemers als organisatoren tegemoet komen, maar spannender is het er voorlopig niet op geworden. Maxime Potty leidt comfortabel met zowat het maximum van de punten.

Al jaren zijn de BK-rijders voorstander van een kampioenschap met minder manches. Zes of zeven achten de meesten ideaal, maar de laatste jaren werd het BK al uitgebreid tot acht en zelfs negen manches in 2019. Tijdens de coronaperiode werd het kampioenschap in leven gehouden door de nieuwe South Belgian Rally en de Aarova Rally, bekend uit het VAS-kampioenschap. Uiteraard wilden die graag hun plek in het BK behouden, terwijl men ook trouw wou blijven aan de wedstrijden die het kampioenschap jaren overeind hielden. De promotoren werkten dan ook een compromis à la Belge uit om alle partijen tevreden te stellen.

Met onder andere de Rallye des Ardennes en de nieuwe Rally van Bertrix erbij telt het Kroon-Oil BRC vanaf dit jaar liefst dertien manches. Zes manches vormen samen het Belgian Rally Championship, terwijl de zeven resterende wedstrijden het label ‘Cup’ kregen aangemeten. Wie voor de titel wil strijden kan maximaal zeven resultaten inbrengen: de beste vijf resultaten uit de Championship-wedstrijden en maximum twee extra resultaten uit Cup-manches. Dit systeem zorgt ervoor dat zowat alle titelkandidaten telkens van de partij zijn in een Championship-wedstrijd, maar is dan weer nefast voor de Cup-manches die het vooral van de ‘locals’ moeten hebben.

Revelatie Potty

Het kampioenschap begon traditiegetrouw eind februari met de Rally van Haspengouw. In de eerste Championship-wedstrijd stonden alle titelkandidaten dan ook aan de start. Terwijl Gino Bux (VW Polo) en Cédric Cherain (Hyundai i20) nog moesten wennen aan hun nieuwe bolides, was het een eerder verrassende Maxime Potty (Citroën C3) die de strijd aanging met William Wagner (VW Polo). Potty moest uiteindelijk slechts zes tienden toegeven, maar hij pakte wel de volle pot punten omdat Wagner met een Franse licentie reed. Enkele weken later was het dan wel raak voor Potty. De amper 23-jarige Waal reed in de South Belgian Rally naar zijn eerste BK-zege. Cédric Cherain pakte er opnieuw de punten van de tweede plek, terwijl Adrian Fernémont, die in de Rally van Haspengouw nog van de weg dook, derde werd.

Secondenduel

Begin april was de Rallye des Ardennes aan de beurt. Die kreeg niet enkel Ott Tänak als 0-rijder aan de start, maar ook WRC2-piloot Georg Linnamaë in een Hyundai i20. De Est zorgde samen met Bastien Rouard voor een Hyundai-dubbel, terwijl Maxime Potty na een cardanprobleem vrede moest nemen met de derde plek. In Dinant verloren we wel Gino Bux als titelkandidaat, want de VW-rijder staakte zijn programma na een zware crash waarbij hij zich blesseerde. Nauwelijks een week later streek het BK neer in Tielt voor de TAC Rally. In de tweede Championship-manche kregen we een secondenduel tussen Potty en Cherain, waarbij een straftijd na een valse start voor laatstgenoemde uiteindelijk over de zege besliste. Of dat dachten we toch, want Cherain en zijn team BMA gingen in beroep tegen de straf bij de Sportrechtbank. Pas begin juni volgde de uitspraak: de tijdstraf werd vernietigd door procedurefouten en Cherain werd alsnog winnaar van de TAC Rally.

Sortie Cherain

In de Rallye de Wallonie, de derde Championship-manche op de kalender, leek Citroën-rijder Cedric De Cecco lange tijd op weg naar zijn eerste BK-zege. Toen die echter zijn motor brak, kon Maxime Potty opnieuw optimaal profiteren met een volle buit punten. Cédric Cherain gaf zijn resterende titelkansen dan weer een flinke deuk na een sortie. Potty, die dit seizoen alle dertien manches rijdt, zette zijn zegetocht daarna voort in de Sezoensrally, waar hij de Nederlander Jos Verstappen (Skoda Fabia) en Niels Reynvoet (Citroën C3) klopte. Met zijn tweede Cup-zege bereikte hij zo het maximumaantal aan extra in te brengen punten, terwijl hij ook al maximaal scoorde in twee van de eerste drie Championship-wedstrijden.

Afgelopen weekend stond met de Rally van Bertrix nog een Cup-manche op het programma. Na motorpech van Maxime Potty in de openingsproef kon Cédric Cherain er vrij comfortabel zijn tweede BK-zege boeken. De Luikenaar verzamelde daarmee voorlopig 86 punten, terwijl Potty intussen al 123 punten telt. Om toch nog een reële kans te maken op de titel, heeft Cherain dringend nood aan een goed resultaat in een Championship-manche, maar hij past voor Ieper door een gebrek aan budget. Als de Hyundai-rijder daarna een perfect parcours zou afleggen, kan hij maximaal nog 148 punten halen. Een aantal dat Potty al in Ieper kan verbeteren als hij als eerste BK-deelnemer eindigt en één Powerstage-punt pakt…

Slagen voor de moeilijke, maar niet onmogelijke opdracht kan dus komend weekend al voor een kampioensfeest zorgen. Hoe dan ook is duidelijk dat er al veel moet gebeuren om Potty nog van zijn eerste welverdiende titel te houden.