Ypres Rally keert terug naar eind juni, maar telt niet meer mee voor WK

De Ypres Rally staat volgend jaar gepland in het weekend van 23 en 24 juni. De wedstrijd zal in 2023 niet langer meetellen voor het wereldkampioenschap.

De Ypres Rally maakte de laatste twee jaar deel uit van het wereldkampioenschap rally en verschoof daarom richting augustus. Zoals enigszins verwacht is het WRC volgend jaar niet meer van de partij in Ieper, zodat de wedstrijd opnieuw zijn oorspronkelijke datum kan innemen.

Belgian Rally Championschip

Op de voorlopige BK-kalender is de Ieperse klassieker voorzien op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni 2023. De kans bestaat dat de wedstrijd wel opnieuw wordt opgenomen in het Europees kampioenschap.

Ieper maakt ook deel uit van het vernieuwde Belgian Rally Championship, omzeggens de zes topmanches van de dertien wedstrijden op de BK-kalender volgend jaar.

Roeselare en Tielt

De overige zeven wedstrijden vormen samen de nieuwe Belgian Rally Cup. Van West-Vlaamse zijde ‘degradeert’ de Roeselaarse Omloop van Vlaanderen (1-2 september 2023) naar de Cup.

Van de Tieltse TAC Rally (8 april) is nog niet uitgemaakt of de wedstrijd voor de Cup of Championship zal meetellen.