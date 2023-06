Ypres Rally compacter en korter dan ooit tevoren

Na twee WK-edities verspreid over drie wedstrijddagen keert de Ardeca Ypres Rally dit jaar terug naar de vertrouwde formule. De parcourswijzigingen bleven beperkt, maar het totaal aantal wedstrijdkilometers werd wel sterk gereduceerd.

Het is een trend in het Belgisch kampioenschap: om wedstrijden zo compact mogelijk te houden, worden verkenningen, shakedown en wedstrijd op een zo kort mogelijke tijdspanne georganiseerd. Ook het aantal wedstrijdkilometers lijkt steeds meer in dalende lijn te gaan. Teams besparen zo op overnachtingskosten en minder wedstrijdkilometers zorgen uiteraard ook voor een kleinere running cost van de wagen. Een eendaagse BK-wedstrijd van 140 kilometer is intussen geen uitzondering meer en tweedaagse wedstrijden halen steeds minder vaak de kaap van 200 kilometer.

De Ypres Rally is echter altijd de langste wedstrijd van het kampioenschap geweest en dat is ook nu weer het geval. Toch is ook de Ieperse klassieker al lang niet meer de marathon weleer. Zelfs in vergelijking met de editie van 2019 – de laatste voor het WK in Ieper neerstreek – staan goed vijftig wedstrijdkilometers minder op het programma. De 58ste editie telt nog ‘amper’ 221 kilometer tegen de klok en is daarmee meteen de kortste editie ooit.

Clarebout Potatoes Shakedown

Het verdwijnen van de Ypres Historic Rally als aparte wedstrijd heeft ook gevolgen voor het verloop van de ‘Heilige Week’. De traditionele shakedown voor Historics in Boezinge valt weg zodat het motorengeronk pas echt start op donderdagavond in Nieuwkerke. Het 7,34 kilometer lange parcours bleef er indentiek, maar het format van de avond is wel vernieuwd. Vanaf 18 uur wordt van start gegaan met een Qualifying Stage. Die is enkel toegankelijk voor deelnemers uit de klasse Rally2 en GT die voor de iets duurdere Gold Entry hebben gekozen. De kwalificatie volgt het systeem uit de Formule 1, waarbij de snelste vijftien deelnemers uit QR1 doorschuiven naar QR2. De snelste tien plaatsen zich vervolgens voor QR3, die beslissend is voor de startvolgorde op vrijdag. De vijf ‘afvallers’ nemen de startposities in van de elfde tot de vijftiende plaats en de overige startposities van de deelnemers aan de Qualifying Stage worden bepaald door hun tijd op QR1.

Alle deelnemers van de Qualifying Stage worden erna en tussenin verzameld in een gesloten wagenpark, maar kunnen achteraf wel nog deelnemen aan de shakedown. Vanaf 19.45 uur wordt de testproef, vanaf dit jaar gesponsord door het lokale bedrijf Clarebout Potatoes, opengesteld voor alle deelnemers.

Frans uitje verdwijnt

Voor de deelnemers is het daarna aftellen tot vrijdagnamiddag. Iets na de klok van 15 uur wordt de eerste deelnemer op de Ieperse Grote Markt verwacht voor de ceremoniële start. Na een korte servicebeurt gaat het richting Westouter (7,32 km), de eerste van vier proeven in de twee vrijdaglussen. Westouter was vroeger meer dan eens een scherprechter, maar is dit jaar één van de kortste proeven geworden omdat er niet meer in Frankrijk wordt gereden. Daarna volgt met KP Kemmelberg de proef die vorig jaar nog als afsluitende Powerstage van de WK-wedstrijd werd gereden. Met 13,31 kilometer is het meteen de langste proef op de openingsdag. Wie op vrijdag al het verschil wil maken, heeft dus best de wegen rond Kemmel goed in de vingers.

Vervolgens gaat het richting het centrum van Mesen waar de start wordt gegeven voor de hertekende proef Mesen-Middelhoek. Met 7,08 kilometer is dit meteen ook de kortste proef van de wedstrijd. Elke van de twee wedstrijdrondes op vrijdag wordt afgesloten met KP Langemark (9,44 km). Ook die zal voor de deelnemers erg vertrouwd aanvoelen, want de proef is maar enkele honderden meter langer dan de versie 2022. Met goed 74 wedstrijdkilometer op de teller keren de wagens tegen de klok van 22 uur terug naar Ieper voor een lange avondservice.

Traditiegetrouw volgt op zaterdag de hoofdschotel met drie lussen, goed voor totaal nog 147 af te leggen kilometers. Even voor 10 uur zetten de deelnemers koers richting Reninge voor een ongewijzigde proef die in totaal 15 kilometer telt. Vervolgens gaat het richting Watou, een proef waar wel vaker aan wordt gesleuteld. Dit jaar is er een nieuwe versie van 11,48 kilometer voorzien. De klassiekers volgen elkaar daarna in sneltempo op, want daarna staat KP Dikkebus (11,46 km) op het programma. Enkel de eerste helft van de proef is er identiek aan vorig jaar.

Het ritme blijft hoog op zaterdag, want als afsluiter van de eerste twee lussen volgt telkens de onbetwiste scherprechter van de wedstrijd: KP Hollebeke. Wie vorig jaar van de partij was, zal duidelijk zijn parcourskennis kunnen gebruiken want de 22,32 kilometer lange proef bleef ongewijzigd. Na de eerste twee lussen van vier proeven volgt ‘s avonds nog een halve lus met een derde doortocht in Reninge en Watou. Even na acht uur weten we uiteindelijk wie op de Grote Markt met de champagne mag spuiten en Ott Tänak opvolgt op de erelijst.