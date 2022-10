Ypres Historic Rally strijkt neer in Vlamertinge

De Ypres Historic Rally gaat dit jaar door op 25 en 26 november als aparte wedstrijd. Er zijn proeven voorzien in Zonnebeke, Boezinge en Heuvelland, het servicepark bevindt zich in Vlamertinge.

Vorig jaar werd de Ypres Historic Rally nog samen met de Rally van de Monteberg georganiseerd, maar dit jaar is een aparte wedstrijd voorzien als afsluiter van het VAS-kampioenschap. De wedstrijd gaat samen met de Ypres Historic Regularity van start op vrijdagavond 25 november met een ceremoniële start op de Ieperse Grote Markt. In Boezinge is daarna een openingsproef van 8,17 km voorzien.

Op zaterdag 26 november krijgen de deelnemers nog acht proeven voorgeschoteld: twee doortochten op een langere proef in Boezinge (11,54 km) en drie passages op de KP’s Heuvelland (7,77 km) en Zonnebeke (9,24 km). Omstreeks 18.00u wordt de winnaar gehuldigd op de Grote Markt. Opmerkelijk is dat het servicepark zich niet in Ieper bevindt, maar wel in Vlamertinge.

(JDH)