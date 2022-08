WRC-rally geeft boost aan toeristische sector in en rond Ieper: “Vorig jaar piekbezetting van 100% in logiessector”

Toen de FIA in mei aankondigde dat Ieper voor het tweede jaar op rij gaststad voor het wereldkampioenschap rally zou worden, klonk dat het stadsbestuur als muziek in de oren. Het autosportfeest lokte vorig jaar immers heel wat extra bezoekers naar de kattenstad. Ook dit jaar zijn de verwachtingen hooggespannen.

Dat het wereldkampioenschap rally vorig jaar voor het eerst de tenten opsloeg in Ieper, had de stad grotendeels aan de strengere coronamaatregelen in andere traditionele gastlanden te danken. Nu er overal ter wereld amper nog coronamaatregelen gelden, was een WRC-nummer zeker geen evidentie. Niettemin kondigde de FIA in mei al aan dat de Ardeca Ypres Rally 2022 opnieuw tot de WRC-agenda zal behoren, tot grote tevredenheid van het Ieperse stadsbestuur.

“We zijn zeer vereerd dat we opnieuw gaststad mogen zijn voor het WRC”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Het toont aan dat de organisatie, onze stad en ruimere omgeving als decor voor de rally, gesmaakt werden. Een tweede WK-manche binnenhalen zet onze stad echt op de kaart als rallystad, ver buiten onze landsgrenzen.”

De historische eerste WRC-editie van de Ypres Rally werd vorig seizoen afgesloten op het mythische circuit van Spa-Francorchamps. Het leverde fraaie beelden op, maar het betekende voor de deelnemers dat ze zondagochtend in alle vroegte een verbindingsrit van bijna 300 kilometer moesten afwerken. Dit jaar presenteert organisator Club Superstage een bijzonder compacte wedstrijd in de omgeving van Ieper, met de iconische Kemmelberg als decor voor de Powerstage.

400 tv-zenders

“Dit is niet alleen voor de autoliefhebbers goed nieuws, maar ook voor de horeca, de logiessector en beleving in de streek”, zegt schepen van Toerisme en Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Dit brengt veel bezoekers naar onze stad. In eerste instantie al op korte termijn want meteen na de aankondiging van de data van het WRC in Ieper stroomden de reservaties binnen bij de logies, maar zeker ook op lange termijn. Om daar exacte cijfers op te plakken is niet evident, maar wat we wel weten is dat tijdens de periode van het WRC er in Ieper en de brede regio geen plaatsen meer vrij zijn bij de logiesverstrekkers. Vorig jaar werd een impactonderzoek uitgevoerd en zagen we dan ook de grootste piek met een bezetting van 100%.”

Wereldwijd ziet men de beelden van onze prachtige stad en dat lokt zeker ook extra bezoekers

Om een idee te geven van de grootsheid van het evenement: vorig jaar werd de rally uitgezonden in 80 landen op 400 tv-zenders, goed voor 26 uur live televisie. Het televisiestation in de Sint-Jacobskerk had een bezetting van een 80-tal voltijdse medewerkers. Om de rally over de hele wereld uit te kunnen zenden, vloog er constant een Boeing met zendstation boven de regio. “Vorig jaar volgden zo’n 56 miljoen kijkers via diverse platformen de rally van Ieper”, weet schepen Desmadryl. “Wereldwijd horen de mensen dus over onze stad, zien ze de prachtige beelden van de regio en dat laat ongetwijfeld een indruk na. Het prikkelt om meer over onze stad op te zoeken, om het hier op een later moment te komen ontdekken. Qua citymarketing kan dat echt wel tellen. We hebben daar strategisch op ingespeeld, zo kreeg bijvoorbeeld elke rallywagen een sticker met Visit Ypres. Overigens werd Ieper door deelname aan het WRC ook opgenomen in de videogame, wat ook door miljoenen mensen gespeeld wordt. Daarmee bereiken we ook een jong publiek.”

Zo’n mega evenement brengt uiteraard niet alleen lusten met zich mee. Op de gemeenteraad kaartte oppositiepartij Groen bijvoorbeeld ook de overlast van de WRC-rally aan, niet alleen op ecologisch vlak maar ook voor de omwonenden die langs het parcours wonen. Ook organisatorisch heeft het nogal wat voeten in de aarde. “We kunnen er niet om heen dat het organisatorisch zeker een serieuze opdracht is om een WRC-manche te organiseren. De editie van vorig jaar werd met de betrokken instanties uitgebreid geëvalueerd”, zegt schepen Diego Desmadryl.

Sfeer en ambiance

“Er worden met de organisatoren afspraken gemaakt rond onder andere aandacht voor vlotte mobiliteit voor bewoners, goeie communicatie… In bepaalde zones werden nu bewonersbrieven bedeeld en kregen bewoners al een sticker om binnen te kunnen rijden in hun woonzone. Alles gebeurt in nauwe samenspraak met de politie.”

Als stadsbestuur kunnen de burgemeester en schepenen de rally van op de eerste rij mee beleven. “Het rallyweekend is er al jarenlang een met enorm veel sfeer en ambiance in de stad, waar ik zelf ook graag altijd bij ben”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Vorig jaar was uniek, het allereerste WRC ooit in ons land. Ondanks de coronamaatregelen, die toen nog een stuk strikter waren dan vandaag, konden we echt spreken van een topeditie. Dat schept dus hoge verwachtingen voor volgend weekend!”

“Bijkomende troef is ook dat nu de hele rally in onze regio wordt gereden, met finale op de Kemmelberg en podium op de Grote Markt. Ik kijk er alvast naar uit om onze stad te zien bruisen! Tegelijk is er voor mij als burgemeester op zulke dagen natuurlijk ook het aspect van veiligheid. Ik blijf continu bereikbaar en ben ook nauw betrokken wat betreft het verloop. Gelukkig hebben we als stad veel ervaring met zulke grote evenementen en kunnen we vertrouwen op een goede samenwerking met organisator Club Superstage”, besluit Emmily Talpe.