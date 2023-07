Wint Steve Bécaert dit weekend TBR Short Rally eindelijk tweede keer?

Met de TBR Short Rally staat dit weekend de laatste regionale rally voor de vakantie op het programma. De twee klassieke snelheidsritten in Oekene zullen beslissen of Steve Bécaert eindelijk voor de tweede maal kan zegevieren.

Dit jaar heeft de organisatie heel weinig gesleuteld aan de wedstrijd. “Er is weinig nieuws te vertellen”, zegt voorzitter Hans Degryse. “Op de vorige edities kregen we veel lovende kritieken, zodat we niet genoodzaakt waren om nieuwe dingen te proberen. Voor ons als bestuur werd het dan ook een rustige voorbereiding.”

“Vorig jaar moesten we noodgedwongen het podium verplaatsen naar Oekene Platse, maar dit jaar komt het podium opnieuw op zijn vertrouwde plaats te staan vlak bij de Platte Tube. Zo wordt alles meer gecentraliseerd en wordt de Platte Tube nog meer de draaischijf van de Short Rally. Dit moet voor meer sfeer en ambiance zorgen. Het parcours bestaat opnieuw uit de twee gekende klassementsproeven en zou voor de meeste piloten geen geheimen meer mogen hebben, want in Oekene wordt er al sinds mensenheugenis rally gereden.”

Veel debutanten

“Opvallend is wel het feit dat er veel piloten hun debuut in de rallysport maken bij ons. Wij hebben geen geheim recept, maar het is duidelijk dat een compacte rally de voorkeur wegdraagt van veel piloten. Ondanks het feit dat wij twee weken na de ‘grote’ rally van Ieper organiseren, kunnen we toch trots zijn met niet minder dan 115 ingeschreven teams. Het is duidelijk dat er nog altijd een verschil bestaat tussen de piloten die internationale rally’s rijden en piloten die regionale rally’s rijden. Met toppers als Lefevere, Lietaer, Snijers, Bécaert, Maeyaert, Hoorne en Segers hebben we naast kwantiteit ook kwaliteit aan de start en belooft het een spannende rally te worden.”

“Ik verwacht meeste tegenstand van Brecht Hoorne” – Steve Bécaert

“Graag maak ik nog reclame voor ons publiekspunt, dat dit jaar opnieuw op de hoek van de Kantinestraat en de Ieperseweg gelegen is. De toeschouwers kunnen er in alle veiligheid de wagens tweemaal zien passeren, en er is catering en voldoende parking voorzien.”

Vijf keer tweede

Steve Bécaert, de transporteur uit Poperinge, is niet alleen een vaste klant van de TBR Short Rally, hij is ook ieder jaar een kandidaat-winnaar. Dit jaar wordt hij door de meeste piloten opnieuw als de te kloppen man aangeduid.

“Ik ben blij met die voorspellingen, maar ik wil er meteen aan toevoegen dat het niet gemakkelijk wordt. Ik won de wedstrijd in 2018 en werd al vijf maal tweede – om maar te zeggen dat winnen gemakkelijker gezegd dan gedaan is. We zullen in ieder geval ons best doen, en ook nu zal mijn vrouw Hanne Van de Walle de nota’s voorlezen. Zij heeft duidelijk de rallymicrobe te pakken, en na de Monteberg is dit haar tweede optreden in onze provincie.”

“We komen met veel vertrouwen aan de start, na een sterke prestatie in de Ardeca Ypres Rally. We hebben er een mooi resultaat neergezet – negentiende, na een regelmatige wedstrijd zonder fouten – en alleen in Hollebeke verloren we tijd toen de servobesturing uitviel. We hebben dus genoeg wedstrijdritme om vanaf de eerste meters voluit te gaan.”

“Ik denk dat we de meeste tegenstand mogen verwachten van Brecht Hoorne. Hij is een heel goede piloot en kan met zijn BMW het verschil maken op de snelle stukken. Door onze lagere topsnelheid komen wij daar te kort, maar de gladde stukken asfalt in de klassementsproeven zijn dan weer in ons voordeel. Het wordt een spannende strijd.”