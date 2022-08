West-Vlaamse juniors doen het uitstekend

Met de Omloop van Vlaanderen is het Junior kampioenschap aan zijn zesde rally toe. Het kampioenschap is voorbehouden aan piloten die jonger zijn dan 28 jaar. Naast hun rangschikking in het algemeen klassement krijgen de jongeren nog een apart klassement. We brachten drie Juniors samen die stap per stap de top proberen te bereiken.

Gilles Pyck (27) uit Poperinge won vorig jaar de Renault Clio Trophy en staat momenteel tweede in het Junior kampioenschap. “Als winnaar van de Renault Clio Trophy 2021 mag ik drie rally’s gratis afwerken met een Clio Rally4 terwijl ik nog steun krijg van Renault voor nog eens drie rally’s. Het is onze doelstelling om vol voor de Junior titel te gaan. We mogen zes resultaten inbrengen zodat ik iedere rally hoog moet scoren. We wonnen reeds de TAC Rally en de Rallye de Wallonie, maar nu komen de beslissende maanden eraan. Met de Ypres Rally, de Omloop van Vlaanderen, de East Belgian Rally en de Condroz Rally heb ik nu het zwaartepunt van mijn seizoen. In de Omloop van Vlaanderen komen ook de piloten van de Stellantis Cup aan de start zodat ik een verwoede strijd verwacht met onder andere Munster. Maar dat is een leuk gegeven, want een helse strijd maakt me beter als piloot. Als we gespaard blijven van mechanische pech dan schat ik onze slaagkansen zeer hoog in. Het is alleen jammer dat er voor de winnaar geen concrete prijs voorzien is. Ik hoop volgend jaar opnieuw een stap hogerop te kunnen zetten, maar voorlopig is het koffiedik kijken met welke wagen dat wordt. Er zijn geruchten dat Renault aan een Rally3 wagen bezig is en dan zou het voor mij een droom zijn die uitkomt om die nieuwe wagen in België te laten debuteren.”

Thuiswedstrijd

Benoit Verlinde (24) uit Ardooie debuteerde in 2016 in de rallysport en werd vorig jaar tweede in de Renault Clio Trophy. Met een vierde plaats in de tussenstand van het Junior kampioenschap heeft hij nog alle kansen op de titel.

“Mijn ambitie dit jaar is eigenlijk de Renault Clio Trophy winnen en door veel punten te scoren in de Trophy zal ik ook wel hoog eindigen in het Junior kampioenschap. Met mijn Clio Rally5 kan ik niet wedijveren met de snellere Clio Rally4 zodat ik met een ereplaats in het Junior kampioenschap kan leven. Omdat er tussen de Rallye de Wallonie en de Omloop van Vlaanderen een groot gat zit, hebben we ondertussen drie rally’s van de Nederlandse Renault Clio Trophy gereden. Het is een leuke competitie op een totaal ander type parcours zodat we veel bijleren. Naast het feit dat we driemaal wonnen in Nederland is het ook leuk dat je in de algemene rangschikking hoog kan eindigen gezien het deelnemersveld. De Omloop van Vlaanderen is een thuiswedstrijd die me nog niet veel geluk bracht. Ik was er telkens snel, maar werd uitgeteld door mechanische pech. Ik hoor dat het parcours veel veranderd is en dat vind ik wel leuk. Na onze tweede plaats van vorig jaar willen we dit jaar de Renault Clio Trophy winnen voor eigen publiek. Eind september volgt dan al de East Belgian Rally zodat wij voor beslissende weken staan.”

Ervaring

Lander Dhaene (23) uit Watou debuteert in de Omloop van Vlaanderen, want hij is pas aan zijn tweede seizoen rally bezig. “Vorig jaar kochten we de Ford Fiesta R2 van Verlinde en reden een tiental rally’s. Na dit eerste leerjaar was de overstap naar de Renault Clio Trophy voor mij logisch. We debuteerden met de nieuwe wagen in de Rallye du Touquet waar we vijftiende werden op veertig wagens. Ons debuut op Belgische bodem was er één in mineur, want tijdens de eerste klassementsproef van de TAC Rally gingen we van de weg af en dat was te wijten aan te weinig ervaring. Voor mij zijn de resultaten van ondergeschikt belang, want het is mijn bedoeling om dit jaar zo veel mogelijk ervaring op te doen en een goed gevoel te krijgen in de wagen. Ik hoop volgend jaar onverhard rally’s te rijden in Frankrijk en mijn ultieme droom is grote internationale rally’s te rijden zoals wedstrijden van het Europees kampioenschap. Er is nog een lange weg te gaan, te beginnen met de smalle asfaltwegen in en rond Roeselare.”