Wereldtop rally in augustus opnieuw te gast in Ieper, stadsbestuur reageert enthousiast

Afgelopen zomer werd voor de eerste keer een manche van het FIA World Rally Championship georganiseerd in België, meer bepaald de Ypres Rally. Dit jaar zullen de WRC-toppers opnieuw te gast zijn in Ieper, want van 19 tot 21 augustus zal de Ardeca Ypres Rally het decor zijn van de 9de manche van het FIA World Rally Championship 2022.

Van een verrassing gesproken! Wegens de pandemie kreeg Club Superstage vorig jaar de unieke kans om met de Ypres Rally te promoveren naar het FIA Wereldkampioenschap Rally. Het werd een geweldig rallyfeest, gewonnen door onze landgenoten Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe.

Sterke indruk

De organisatie maakte een sterke indruk bij zijn debuut op het hoogste niveau, want ook dit jaar krijgt de Ardeca Ypres Rally een plaats op de kalender van het FIA World Rally Championship 2022!

“Op de voorlopige kalender van het FIA World Rally Championship stond de 9de manche aangeduid in het weekend van 19 tot 21 augustus, maar de naam van de wedstrijd was nog niet ingevuld”, vertelt Alain Penasse, voorzitter van Club Superstage.

“Er waren meerdere kandidaten voor die plaats. Enkele weken geleden kregen we van de WRC Promotor de vraag of we die plaats wilden innemen met de Ardeca Ypres Rally. Zowel Wolf Oil, partner van het FIA World Rally Championship, als Ardeca, de naming sponsor van de wedstrijd, hebben inspanningen geleverd om deze tweede Belgische WK-manche mogelijk te maken.”

“Als Club zijn we heel blij dat we het FIA World Rally Championship opnieuw naar Ieper kunnen halen. Het is een beloning voor de inspanningen die de ganse club, alle vrijwilligers, onze partners en de lokale overheden afgelopen jaar geleverd hebben om die eerste editie tot een succes te maken.”

Aangepast format

Het format van de wedstrijd zal wellicht aangepast worden. “Het is nog te vroeg om daar al definitieve uitspraken over te doen, maar we zullen deze keer wel een podium voorzien op de Grote Markt in Ieper, voor een sfeervolle ceremoniële start”, vervolgt Alain Penasse.

“We zullen dit jaar ook een nevenwedstrijd organiseren voor de nationale klassen en de Historic-wagens, zodat we alle klassen van het Belgisch kampioenschap aan de start kunnen brengen.”

Horeca en logiessector

Voor de Stad Ieper is het een eer om een wedstrijd van het FIA World Rally Championship te mogen verwelkomen.

“Uiteraard zijn we vereerd dat we opnieuw gaststad mogen zijn voor het WRC”, aldus burgemeester Emmily Talpe. “Het toont alvast aan dat de organisatie, onze stad en ruimere omgeving gesmaakt werden vorig jaar. Voor de tweede keer de WRC-manche binnenhalen zal Ieper in het binnen- en buitenland nog sterker op de kaart zetten als rallystad.”

Citymarketing

“Niet alleen voor de autosportliefhebbers, maar ook voor de horeca, de logiessector, en in het algemeen voor de beleving in de streek is dit goed nieuws. Zowel op korte termijn, namelijk de vele bezoekers tijdens het weekend zelf, als op langere termijn.”

Diego Desmadryl, schepen van Evenementen, vult aan. “De editie vorig jaar was een groot succes voor onze stad op vlak van citymarketing. Meer dan 50 miljoen kijkers wereldwijd zagen de rallywagens, die allemaal een sticker met Visit Ypres opgeplakt kregen, in onze streek rijden.”

Tevreden over gastvrijheid

“Uiteraard betekent zo’n internationaal topevenement een heuse organisatorische opdracht, maar daar hebben we hier in Ieper wel ervaring mee. De WRC promotor was vorig jaar trouwens zeer tevreden over de gastvrijheid en de organisatie vanuit de stad. We kennen ook een jarenlange nauwe samenwerking met Club Superstage, de organisator van de rally.”

“We kijken nu al uit naar de tweede editie, ik verwacht dat net als vorig jaar de reservaties bij onze hotels snel zullen binnenstromen. Duimen dat ook de coronapandemie gunstig blijft evolueren en we volop kunnen gaan voor een editie met alles erop en eraan!”