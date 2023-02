Voorstelling Fast 4 Fun Team: “Plezier maken is ons voornaamste doel”

Zaterdag had in Ledegem de voorstelling plaats van Fast 4 Fun dat niet minder dan vier rallyteams onder zijn hoede neemt.

Zo nieuw is het team echter niet, want het is eigenlijk de voortzetting en uitbreiding van het LH Historic Rally Team. “Zo’n vijftien jaar geleden hebben Patrick Lievens en Nico Hoflack het LH Historic Rally Team opgericht. Na zo’n lange periode is er veel veranderd en werd het tijd om het team een nieuwe naam te geven”, opent Thomas Vansteelandt. “We zijn indertijd gestart als een groep hechte vrienden rond de rallypiloot Patrick Lievens en met de jaren is de groep uitgebreid. De twee zonen van Patrick, Wouter en Brecht, zijn er enkele jaren terug bijgekomen als piloten. En dit jaar hebben we nog twee nieuwkomers mogen verwelkomen: Maikel Dick en Dries Bordeaux. Ook het wagenpark is mee geëvolueerd. We zijn indertijd gestart in het historic gebeuren met een Porsche 911, maar enkele jaren geleden maakten we de overstap naar de moderne rally’s en werd de Porsche ingeruild voor een BMW E30 M3 voor Patrick Lievens en een BMW E36 M3 die gedeeld wordt door Wouter en Brecht. De nieuwkomer in het team, Maikel Dick, opteerde eveneens voor een BMW E36. Dries Bordeaux zal debuteren aan het stuur van een Opel Corsa.”

West-Vlaamse rally’s

Onze piloten hebben al hun programma voor dit jaar uitgestippeld en niemand opteert voor een volledig kampioenschap. Ze gaan deelnemen aan de rally’s die ze leuk vinden en natuurlijk krijgen de West-Vlaamse rally’s voorrang. Het is uiteraard de bedoeling om snel te gaan, maar voor ons is het even belangrijk dat we plezier beleven tijdens de rally’s die we betwisten. Ons seizoen start dit weekend al in de Haspengouwrally. Daarna volgen de West-Vlaamse proeven elkaar snel op: van de Short Rally van Moorslede over de TAC Rally naar de ORC Rally en de 12 Uren van Wervik.” (FM)