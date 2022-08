Voor Steve Bécaert is eindnotering van geen belang in WK-editie: “Uitrijden is ons enige doel”

Steve Bécaert liet de Ieperse rally vorig jaar schieten, maar dit jaar is hij wel van de partij voor eigen volk. Ondanks een succesvolle eerste seizoenshelft met drie zeges is het competitie-aspect een pak minder belangrijk komend weekend. De Poperingenaar hoopt vooral op een zorgeloze wedstrijd.

Steve Bécaert kan tot dusver terugblikken op een geslaagd seizoen. In elke wedstrijd die hij finishte, stond hij op het podium en in Wallonië wist hij al drie rallysprints te winnen. “We mogen inderdaad zeker tevreden zijn“, blikt de transporteur terug. “We hebben drie rally’s gewonnen en hadden er wellicht nog één meer kunnen winnen, mochten we daar op de eerste proef geen pech gekend hebben met de turboleiding. Winnen is leuk, maar het hoogtepunt was misschien toch wel de derde plek in de Rally van de Monteberg. Een podium voor eigen volk en dat met een wagen die we eigenlijk niet kenden, dat was toch wel speciaal. Intussen staat onze eigen Fiesta weer tiptop in orde na de motorrevisie. Hopelijk blijven we dan ook van pech gespaard in Ieper, want ik kende er nog niet veel geluk.”

Geen referenties

Bécaert en copiloot Jochen Vandersarren verschijnen voor de eerste keer aan de start van de Ypres Rally in WK-formaat. “Vorig jaar spaarden we wat ons budget omdat we onze auto nog maar hadden aangekocht. En er was ook de trip naar Spa die ik helemaal niet zag zitten. Mocht dat er dit jaar opnieuw hebben ingezeten, dan had ik weer gepast voor Ieper. Nu is het een groot voordeel dat we volledig in eigen streek rijden. De proeven zijn ook mooi verdeeld. We beginnen niet te vroeg en eindigen ook niet laat. Het parcours zal er wel iets anders uitzien dan in juni nu de maïs al zo hoog staat. Dat zal de beleving toch wat anders maken.”

De Fiesta-rijder heeft slechts één groot doel: zondagnamiddag het eindpodium bereiken.

Tijden onbelangrijk

“Uitrijden is echt ons enige doelstelling. We zullen echt eens proberen niet naar de tijden te kijken en ons met niemand vergelijken. Ik heb Ieper al een keer of vijf gereden, maar nog niet zoveel kunnen finishen. De plaats is van geen belang. Bovendien zijn er niet echt veel referenties voor ons, zoals bijvoorbeeld een Bert Coene, maar dat vind ik niet erg. Nu Ieper een WK-rally is, is de benadering voor veel streekpiloten ook anders geworden. In een gewone, normale Ieper kun je veel dichter rijden en misschien eens proberen de top tien halen. Nu is de plaats minder belangrijk. Voor het publiek is het WK is natuurlijk magnifiek”, aldus Steve.