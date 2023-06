Voor het eerst vijf Sa Majesté Mylords op een rij

Tijdens het pinksterweekend waren Mistral Classics en Cady Cars de uitvalsbasis voor de driedaagse Internationale Chapron Rally, genoemd naar de bekende Franse carrosseriebouwer Henri Chapron (1886-1978). Aan dit unieke evenement, dat elk jaar in een ander land georganiseerd wordt, namen 41 oldtimers deel uit België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De blikvangers waren de vijf cabrioletversies van de Sa Majesté Mylord van Citroën die voor het eerst in Europa samen te zien waren. Het was dan ook met veel plezier en trots dat de Ieperse zaakvoerders Thierry Dehaeck (Cady Cars) en Diederik Vermoesen (Mistral Classics) samen met de Chapron Rally-verantwoordelijken het internationale gezelschap ontvingen. Iedereen genoot van het pittoreske parcours langs West-Vlaamse wegen dat uitgestippeld werd door Yves Haghedooren. (DS/foto EF)