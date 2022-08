Voor het eerst een ‘regularity’ tijdens de Omloop van Vlaanderen: “Pech hebben hoort er in deze mechanische sport bij”

Na enkele mislukte pogingen krijgen we dit jaar voor het eerst een regularity wedstrijd tijdens de Omloop van Vlaanderen. “De vorige jaren hadden we duidelijk de verkeerde mensen aangesproken”, opent Marc Vandemoortele. “We hebben uiteraard geleerd uit onze fouten en namen contact op met de broers Jens en Bjorn Vanoverschelde. Zij hebben naam en faam in het wereldje van regelmatigheidswedstrijden en waren snel bereid om mee te werken aan een nieuwe wedstrijd.”

“We bieden meteen twee wedstrijden aan. De regularity rally gebruikt het volledige parcours van de moderne rally en wordt dus over twee dagen verreden. Er is ook een criterium dat alleen het zaterdaggedeelte van de moderne rally gebruikt en bedoeld is voor minder ervaren deelnemers. De deelnemers krijgen hetzelfde parcours als de moderne rally voorgeschoteld, maar moeten proberen een opgelegde gemiddelde snelheid zo dicht mogelijk te benaderen. Ze starten dus een bepaalde klassementsproef, rijden die volledig af en tussenin zijn er tijdsopnamepunten geplaatst die zij niet kennen. Wanneer ze zo een punt passeren, moeten ze de opgelegde gemiddelde snelheid van bijvoorbeeld 60 km/uur zo dicht mogelijk benaderen. Iedere omloop staan de tijdsopnamepunten op een andere plaats en ook de opgelegde gemiddelde snelheid varieert om zo de wedstrijd moeilijk en uitdagend te maken. Een goede samenwerking tussen piloot en copiloot is dus zeer belangrijk, want er wordt soms gerekend met tienden van een seconde”, aldus Marc Vandemoortele.

Oldtimers

Er worden enkel wagens toegelaten die gebouwd zijn voor 31 december 1990. “Dat betekent dat de toeschouwers heel wat mooie oldtimers zullen kunnen bewonderen. Om het geheel tof en gezellig te maken hebben we een aparte centrale ontmoetingsplaats voorzien: de regularity village.”

Onze wagen is een voordeel, maar zal niet volstaan om te winnen

Het regularity-gebeuren wordt gedomineerd door specialisten en we schuiven dan ook graag Ruben Maes als favoriet naar voor. De 39-jarige Ingelmunsternaar zit al van zijn achtste in de autosport en stapte probleemloos over van de ene naar de andere discipline. “Ik begon inderdaad op zeer jonge leeftijd in de karting. Mijn eerste wedstrijden met een echte auto reed ik op 15-jarige leeftijd met een speciale vergunning en dat was in de VW Fun Cup. Zo won ik twee maal de 25 Uren van Spa, de langste circuitwedstrijd ter wereld en werd ik ook Belgisch kampioen in de VW Fun Cup. Daarna volgde de overstap naar de Belcar waar ik in 2008 de 24 Uren van Zolder won. Telkens ik in België het hoogste niveau bereikt had, stapte ik over naar een andere discipline om zo een nieuwe uitdaging te hebben. Van circuit ging het naar de rallysport en van de rallysport naar het regularity-gebeuren. Zo nam ik al vijf maal deel aan de Monte Carlo historic, won ik twee maal de Zoute Grand Prix, won ik ook de Belgian Westhoek Classic en waren we de beste in de Catalunya historic”, vertelt Maes enthousiast.

“Maar dat betekent niet dat we deze editie met de vingers in de neus zullen winnen”, vervolgt hij. “Met Michel Perin beschik ik wel over een zeer ervaren copiloot en zelf ken ik de smalle binnenwegen in eigen streek. Het parcours mogen we vooraf echter niet verkennen en ook de tegenstand is niet te onderschatten. Ik leg de lat altijd hoog en ik probeer altijd te winnen, maar het blijft een mechanische sport, waardoor de factor pech ook meespeelt.”

“Onze wagen is de vertrouwde Porsche 914/6 en dus geen Porsche 911 variant die door heel veel piloten gebruikt wordt. Onze Porsche 914/6 heeft het grote voordeel dat de motor meer centraal in de wagen ligt en dus een betere gewichtsverdeling heeft ten opzichte van de Porsches 911. Ik geloof dat onze wagen beter aangepast is aan de snelle situatieveranderingen. Maar dat voordeel alleen zal niet volstaan om in eigen streek te winnen.”