Vol huis voor 6 Uren van Kortrijk op 19 en 20 november

De 29e editie van de 6 Uren van Kortrijk sluit traditiegetrouw het West-Vlaamse rallyseizoen af en kan opnieuw rekenen op een sterk deelnemersveld.

“Ondanks het jammerlijke ongeval tijdens de Condroz Rally, kijken we hoopvol uit naar volgend weekend”, opent wedstrijdleider Jan Verschaeve. “Wat de veiligheid betreft hanteren wij een nultolerantie. We starten opnieuw op zaterdagnamiddag om 17.30 uur met de spektakelproef Lavano in Moeskroen. De proef is identiek aan vorige jaren en is vooral voor de toeschouwers interessant omdat ze de wagens verschillende malen zien passeren en de passages zijn telkens zeer spectaculair. De hoofdschotel wordt echter op zondag opgediend. De deelnemers verlaten het podium op de Grote Markt van Kortrijk om 8.00 uur voor dertien klassementsproeven. De eerste klassementsproef bevindt zich in Aalbeke en daarna gaat het richting Marke, Rollegem en Moeskroen. Tussendoor wordt de spektakelproef Lavano een tweede maal verreden, maar dan in een kortere versie. In totaal hebben we dit jaar 95 kilometer tegen de klok. De uiteindelijke winnaars verwachten we op het podium op de Grote Markt te Kortrijk omstreeks 17 uur. Zoals de traditie het wil, is de toegang tot de verschillende klassementsproeven volledig gratis en zaterdag en zondag wordt het stadscentrum van Kortrijk volledig ingepalmd door de rally. De serviceteams zullen opnieuw zorgen voor een gezellige drukte in Kortrijk.”

“We hebben 165 inschrijvingen ontvangen”, vervolgt secretaris Ignace Dumortier. “Er staan dit jaar vijftien R5 wagens aan de start waaronder meervoudig winnaar Vincent Verschueren genavigeerd door Kortrijkzaan Filip Cuvelier die op zoek gaat naar zijn vierde zege in zijn thuisrally. Maar er zijn nog kapers op de kust en vooral de R5’s mogen we vooraan verwachten. Met Melissa Debackere, Sébastien Bedoret, Davy Vanneste, Steve Bécaert en Bernd Casier wordt het drummen voor een podiumplaats.”