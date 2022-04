Vincent Verschueren wint TAC Rally

Vincent Verschueren (VW Polo) heeft zaterdag in Tielt de 47ste editie van de TAC Rally gewonnen, de derde van de tien manches van het Belgisch rallykampioenschap. Niels Reynvoet (Skoda) en Sébastien Bedoret (Ford Fiesta) maakten het podium compleet.

Het was al van de Sezoensrally 2018 geleden dat Vincent Verschueren nog eens op het hoogste schavotje stond in het Belgisch rallykampioenschap, maar deze keer is het opnieuw gelukt.

“En toch was het nog spannend tot de laatste meters, want op de laatste proef, de Poelberg, had ik vermogensverlies en moest ik een reset doen van de motor”, vertelde de 42-jarige Oost-Vlaming duidelijk opgelucht. “Na de eerste ronde heb ik de wedstrijd gecontroleerd. Ik reed een vlot ritme, zonder in gevaarlijke koorden te duiken om lekke banden te vermijden. We hebben echt een goede set-up gevonden voor de VW Polo.”