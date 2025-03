Vincent Verschueren en Mathieu Vynckier winnen voor het eerst de Short Rally van Moorslede

De Short Rally van Moorslede leek jaren het monopolie te zijn van Melissa Debackere want de Wervikse pilote won de rally drie jaar op rij. Ook dit jaar leek het dat Melissa Debackere opnieuw zou gaan zegevieren, maar Vincent Verschueren stak er ditmaal een stokje voor. Hij klopte Debackere met amper één seconde.

Nek-aan-nek-race

We kregen een logisch begin van de rally met de drie favorieten vooraan. Melissa Debackere zette meteen de toon met twee snelste tijden gevolgd door Vincent Verschueren en Pieter Tsjoen. De repliek van Vincent Verschueren kwam er vanaf de derde klassementsproef. De Oost-Vlaming, genavigeerd door Mathieu Vynckier uit Avelgem, realiseerde vier besttijden op rij, maar het duurde tot de voorlaatste snelheidsrit eer hij de leiding te pakken had. Na drie maal op de tweede plaats te stranden, konden Verschueren en Vynckier eindelijk zegevieren in Moorslede en lijken ze meer dan klaar voor de eerste grote afspraak in eigen streek, de TAC Rally.

Melissa Debackere was diep ontgoocheld, maar kon troost vinden in het feit dat haar Skoda van 2016 nog altijd competitief is en dat er in de komende maanden waarschijnlijk goed nieuws zal volgen.

Pieter Tsjoen, voor de gelegenheid met zijn dochter als copiloot, reed een foutloze wedstrijd op kleine afstand van de twee kemphanen en bekroonde zijn prestatie met de derde plaats.

West-Vlaamse ereplaatsen

In de strijd voor de ereplaatsen verloren we al snel enkele favorieten. Thierry Cokelaere moest aan de kant met een defecte koppeling, Pieter-Jan Michiel Cracco kreeg bijna twee minuten straftijd toen de wagen niet wilde starten. De boosdoener bleek een kapotte batterij. Bert Coene verloor drie kwart minuut door een lekke band terwijl zijn merkgenoot Jelle Segers tijdens de derde ronde de aandrijfas rechts achter stuk reed. Tobi Vandenberghe kreeg een storing op de oliedruk na de derde proef en Kortrijkzaan Robin Maes had zijn heroptreden waarschijnlijk ook anders voorgesteld. Bij de start van de eerste snelheidsrit kwam de versnellingspook los van zijn splinternieuwe Skoda Fabia RS en verloor hij anderhalve minuut.

De vierde plaats ging uiteindelijk naar Kurt Boone die tijdens de laatste ritten aan 110 procent reed en zo nog voorbij Gunther Monnens ging. Sharon Despriet las de nota’s voor Gunther Monnens en de thuisverpleegster uit Moorslede bekroonde haar foutloze prestatie met de vijfde plaats.

De Nederlander Richard Pex parkeerde zijn Skoda Fabia op de zesde plaats terwijl vader en dochter De Bock met hun Renault Clio Rally 3 mooi zevende werden.

De top tien werd volgemaakt door Bert Coene die nog een mooie remonte maakte na zijn lekke band, Robin Maes en Chris Vandamme die met de nieuwe kit op zijn Alpine voor het eerst op een droog wegdek reed.

Lietaer heerst andermaal bij Historics

Bij de historics verloor Paul Lietaer zo’n halve minuut op de proef van Moorslede toen hij de chicane raakte en een stuurstang plooide. Thuisrijder Danny Kerckhof kwam aan de leiding, maar besefte maar al te goed dat Lietaer zich niet gewonnen zou geven. Paul Lietaer knabbelde iedere klassementsproef aan zijn achterstand en op de voorlaatste proef had hij Kerckhof te pakken. Na zijn tweede plaats op zaterdag in de Rallye du Touquet bewees hij met deze zege dat de Ford Escort RS 1800 nog altijd competitief is bij de historics.