Vincent Verschueren en Mathieu Vynckier winnen 6 Uren van Kortrijk: “Editie met alles erop en eraan”

Dat Vincent Verschueren de 6 Uren van Kortrijk zou winnen, is geen verrassing te noemen. De Oost-Vlaming was in het verleden al zeven maal de snelste in Kortrijk en ook dit jaar vertrok hij als favoriet. Hij was de enige van de zegekandidaten die foutloos bleef en schonk zo zijn Avelgemse copiloot Mathieu Vynckier zijn eerste zege in eigen streek.

Zaterdagavond was Melissa Debackere de snelste op de openingsproef en de Wervikse kon die koppositie behouden tot op de tiende proef, Lavano 2, waar ze zich vastreed in het grind.

Van dat moment profiteerde Vincent Verschueren optimaal om de leiding over te nemen en dankzij een foutloze laatste omloop won hij op overtuigende wijze. “Het was een 6 Uren van Kortrijk met alles erop en eraan. Regen en modder maakten de klassementsproeven super glad, maar we reden een strak tempo en kwamen nooit in de problemen. Dit is mijn zesde deelname hier in eigen streek en mijn eerste overwinning voor eigen volk”, aldus een dolgelukkige Mathieu Vynckier.

Favorieten in de fout

Bij de achtervolgers begon de kommer en kwel al tijdens de eerste omloop zondagmorgen. Niels Reynvoet, de winnaar van vorig jaar, ging in Marke in de fout en verloor niet alleen een volle minuut maar ook alle kansen op een nieuwe overwinning.

Een proef verder, Rollegem, was het de beurt aan Junior Planckaert om alle kansen op een mooi resultaat weg te gooien want hij ging hard van de weg.

Nog een proef verder verloor Davy Vanneste meer dan drie minuten in Moeskroen. “De wagen ging plots dwars en we zaten vast in de gracht. Daar er bijna geen toeschouwers waren, duurde het meer dan drie minuten vooraleer we weer verder konden”, aldus Vanneste, die uiteindelijk als zevende finishte.

Syx vierde

Het wedstrijdbeeld kantelde tijdens de tweede doortocht op Lavano zondagnamiddag. Melissa Debackere reed zich vast in het grind en moest zo de leiding aan Vincent Verschueren laten. Fred Miclotte, met Nicolas T’Joen uit Dentergem aan zijn zijde, reed lek links voor maar had nog een eindoffensief in huis en finishte knap tweede. Niels Reynvoet tolde om zijn as, maar kon dankzij een flinke remonte toch nog derde eindigen en dit ten nadele van Bjorn Syx die eveneens lek reed links voor maar geen verhaal had tegen de sterke remonte van zowel Miclotte als Reynvoet. De piloot uit Elverdinge redde wel de West-Vlaamse eer met een vierde plaats algemeen. Ondanks enkele kleine foutjes door een gebrek aan wedstrijdritme werd de jonge belofte uit Popering Gilles Pyck nog knap vijfde.

Bij de Historics stond er geen maat op Paul Lietaer die ook negende algemeen werd. Cedriek Merlevede uit Heuvelland werd mooi tweede en tiende algemeen.