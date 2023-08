Vier copiloten blikken vooruit op rally Omloop van Vlaanderen: “Wij krijgen zeker waardering”

In aanloop naar de Omloop van Vlaanderen, op 1 en 2 september, nodigde Kristof Dejonghe enkele lokale copiloten uit in zijn snack-tearoom Ons Huis in Dadizele om vooruit te blikken naar de Roeselaarse rally. Jasper Vermeulen (30, Skoda Fabia R5), Marc Noppe (56, Porsche 997 GT3), Petra De Duytsche (49, Ford Fiesta R5) en Kristof Dejonghe (48, BMW M3 historic) genoten van een leuke babbel.

Waarom zijn jullie copiloot geworden?

Marc: “Ik heb eigenlijk nooit de ambitie gehad om piloot te worden. Als ik met de wagen rijd en ik hoor iets, dan wil ik al stoppen. Ik zou dus een zeer slechte piloot zijn want de geluiden die je allemaal hoort in een rallywagen zijn niet bij te houden. Daarenboven weet ik van mezelf dat ik nooit zo snel zou kunnen rijden. Maar ik heb wel de ambitie om één keer zelf een rally te rijden voor ik de helm aan de haak hang. Zo met een klein autootje helemaal achteraan starten en gewoon één keer rijden voor de fun.”

Kristof: “Dan wil ik wel met jou meegaan als copiloot. Zelf heb ik speedway gereden in Warneton en ik was daar redelijk goed in want ik werd er zelfs kampioen. Maar rally rijden is net iets te veel gevraagd. Ik heb gewoon geen verstand als ik achter het stuur kruip. Ik zou, bij wijze van spreken, door de muur rijden. Ik kan niet uitvoeren wat ik in mijn hoofd heb.”

Jasper: “Ik heb op jonge leeftijd lang aan karting gedaan, zelfs met Stoffel Vandoorne en met mijn pa ging ik heel veel naar de rally’s kijken. Toen Nigel Casier, een klasgenoot van mij, achttien jaar werd, stond hij aan mijn deur en vroeg hij mij om samen rally te rijden en zo kwam ik in de copilootstoel terecht. Ik had toen wel nog de ambitie om zelf te rijden, maar ik voelde me goed in mijn rol als copiloot en deed steeds meer ervaring op en kon zo rekenen op de interesse van de betere piloten.”

Petra: “Ik heb een paar keer zelf het stuur in handen genomen met onder andere een Citroën C2 en een Citroën Saxo maar als het gaat regenen, word ik bang dat ik de verkeerde reactie ga hebben. Ik heb dan waarschijnlijk geen lef genoeg. De regen ligt me niet, maakt me nerveus en dus vond ik het beter om de nota’s te lezen.”

Hoe ver reiken de ambities?

Marc: “Eigenlijk niet ver meer. Ik ben tevreden met de resultaten die ik bereikt heb en de rally’s die ik in het buitenland betwist heb waren stuk voor stuk supertof. Ik ben dit jaar bewust aan het minderen en mijn voornemen is om eind dit jaar te stoppen. Ik heb er dan twintig jaar als copiloot opzitten en vind het gepast om afscheid te nemen.”

Jasper: “Mijn ambities reiken ver. Ik ben van nature competitief ingesteld en wil nog ver geraken zoals bijvoorbeeld rally’s van het Belgisch kampioenschap winnen of zelfs het kampioenschap in zijn geheel te winnen. Maar je moet soms geluk hebben en de juiste mensen vinden op het juiste tijdstip. Ik hoop ooit de Dakar te kunnen betwisten, maar het is enorm moeilijk om in een team te geraken.”

Petra: “Ik dacht een paar jaar terug aan stoppen maar ik ben blij dat ik dat toch niet gedaan heb. Ik heb niet de ambitie om met veel andere piloten mee te gaan want telkens ik iemand anders navigeerde gebeurde er wel wat. Bert en ik voelen elkaar goed aan en hebben een leuke tijd in de rallywagen. Voor ons is de eindstreep halen belangrijk. We zijn geen 25 meer en denken al wat meer na. Wij rijden ons eigen tempo en zijn telkens tevreden als we zonder veel problemen aan de finish staan.”

“Dicht bij huis rally rijden, is altijd leuk” – Marc Noppe

Kristof: “Ik ben sinds mei 2022 begonnen met Ons Huis hier in Dadizele en heb momenteel heel weinig vrije tijd. Ik ben ook op een punt gekomen dat ik niet meer bij iedereen zou instappen. Momenteel doe ik nog een viertal rally’s per jaar en ondanks het feit dat ik de rally’s waar ik niet aan de start kom wel mis, ben ik best tevreden met de situatie zoals ze nu is.”

Wat zijn de kenmerken van een goede copiloot?

Marc: “Als copiloot moet je vooral stipt zijn, zin voor orde hebben en rustig blijven, zowel in als naast de wagen.”

Jasper: “De visie van de copiloot moet overeenkomen met de visie van de piloot. Dan alleen bekom je een goede samenwerking die leidt tot resultaten. Een goede copiloot moet ook de limiet van de wagen en van zijn piloot aanvoelen om zo het tempo mee te bepalen.”

Petra: “Stiptheid en orde zijn inderdaad van cruciaal belang, maar vertrouwen hebben in de piloot en de piloot goed aanvoelen zijn minstens even belangrijk.”

Kristof: “De rally goed voorbereiden is het werk van de copiloot die alle praktische beslommeringen op zich neemt. Het is ook belangrijk van de piloot rustig te houden tijdens de rally en daarvoor heb je als copiloot een zekere vorm van gezag nodig in de auto.”

Wordt de rol van de copiloot ondergewaardeerd?

Kristof: “In de periode rond 2005 was het altijd Vandorpe of Lietaer die wonnen, maar mijn naam werd nooit vermeld. Indien ik echter een foutje maakte, dan kwam ik wel in de krant.”

Jasper: “Ik denk dat veel piloten niet beseffen hoeveel werk een copiloot heeft voor en tijdens de rally. Maar de meeste piloten waarderen ons werk wel en de pers doet toch ook de moeite om de copiloot te vermelden.”

Petra: “Men zegt altijd dat piloten de bloemen zijn en copiloten de pot die eraan hangt. Maar ik hoop dat de piloten beseffen dat wij als copiloot heel wat tijd steken in de voorbereiding van de rally.”

Marc: “Ik ben geen persoon die zelf naar de pers zal toestappen en laat dat graag over aan de piloot. Maar ik ervaar wel dat de piloot dankbaar is voor hetgeen wij inbrengen. Dus die waardering is er wel.”

Hoe ervaar je als thuisrijder de Omloop van Vlaanderen?

Petra: “De rally van de laatste jaren is niet meer dezelfde als vroeger. De Stedelijke Expohallen als rallycentrum zorgden voor een unieke sfeer. Maar het blijft een toffe en leuke rally om te rijden. Daarenboven zijn de klassementsproeven niet supermoeilijk maar dat is misschien omdat wij een thuisvoordeel hebben.”

Jasper: “Een thuisrally is altijd leuk. Het is bijzonder jammer dat de Omloop van Vlaanderen niet bij de beste zes rally’s zit en daardoor een mindere bezetting zal hebben.”

Marc: “Dicht bij huis rally rijden, is altijd leuk. Dat de rally over twee dagen gespreid wordt is eveneens leuk maar wel een stuk duurder dan een rally over één dag.”

Jasper: “Een rally over twee dagen is interessant. De zaterdag krijg je een nieuwe kans want je krijgt andere proeven voorgeschoteld in andere omstandigheden en dat vormt een nieuwe uitdaging.”

Kristof: “Het is een toffe rally met het grote voordeel dat we alles van buiten kennen. Alleen vind ik dat de Zoning proef geen meerwaarde heeft. Vroeger was het leuk toen we het volledige rondpunt moesten rijden maar dat is jammer genoeg verdwenen. Voor de toeschouwers blijft het natuurlijk een leuke proef om te gaan kijken.”

Petra: “Aan de Zoning hebben wij geen goede herinneringen en in het donker vind ik het eerder akelig.”

Marc: “Ik heb geen problemen met de Zoning maar een meerwaarde voor de rally is het niet.”

Jasper: “Het is inderdaad geen meerwaarde maar verder heb ik er geen problemen mee. Het toffe is dat je met meerdere wagens onderweg bent en dat is toch een aparte beleving.”