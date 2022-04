Verschueren – Cuvelier winnen 47ste TAC Rally

De derde wedstrijd van het Belgisch kampioenschap rally werd een kolfje naar de hand van het duo Vincent Verschueren – Filip Cuvelier. Voor Oost-Vlaming Verschueren werd het zijn tweede zege in Tielt, terwijl Kortrijkzaan Cuvelier voor het eerst won in Tielt.

Gino Bux was de snelste starter, maar moest al aan het einde van de derde klassementsproef aan de kant met een geblokkeerde versnellingsbak. Daarna nam Verschueren het commando over en drukte zijn overwicht uit met tien snelste tijden op een rij. Ondanks een probleem met de turbodruk tijdens de laatste proef won Verschueren afgescheiden vóór Reynvoet.

De strijd voor de tweede plaats was ongemeen spannend. Cracco, Potty en Reynvoet speelden constant haasje over en de verschillen waren nooit groot. Maar het venijn zat in de laatste klassementsproeven. Cracco ging hard van de baan in de voorlaatste proef, terwijl Potty lek reed en de ophanging beschadigde tijdens de laatste proef. Zo kreeg Reynvoet de tweede plaats in zijn schoot geworpen.

De resterende podiumplaats ging naar de Waal Sébastien Bedoret die voor de gelegenheid genavigeerd werd door Kortrijkzaan Hans Delorge. “Onze Ford Fiesta heeft nog niet de laatste evoluties om te wedijveren met de nieuwe generatie R5 wagens”, aldus Hans.

Jonge belofte

Timothy Van Parijs parkeerde zijn Porsche op de vierde plaats en won de nieuwe Master-categorie. De Duitser Rostek was met zijn Skoda net iets sneller dan Bert Coene, maar de transporteur uit Moorslede was best tevreden met zijn zesde plaats.

In het Junior kampioenschap stond er geen maat op Gilles Pyck. De jonge belofte uit Poperinge trad voor het eerst aan met de Renault Clio Rally4 en wist zijn Renault zelfs op de zevende plaats te parkeren.

De M-Cup werd gedomineerd door de Limburger Philip Lommers nadat Kurt Braeckevelt veel tijd verloor in één van de vele Tieltse grachten. De West-Vlaamse eer werd gered door Cris Algoedt die knap tweede werd ondanks een inactiviteit van twee jaar.

Zoals verwacht kregen we in de historic rally een volledig West-Vlaams podium. Paul Lietaer was met zijn Opel Ascona 400 sneller dan Pieter-Jan Maeyaert die zijn BMW M3 nog aan het ontdekken is. Tieltenaar Jeroen Van Wanseele, voor de gelegenheid aan het stuur van de Ford Escort RS 1800 van Lietaer, zorgde voor een volledig West-Vlaams podium.