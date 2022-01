Vernieuwd parcours voor 62ste Omloop van Vlaanderen

De 62ste editie van de Omloop van Vlaanderen wordt flink hertekend. De organisatie belooft dat niet minder dan 30 procent van de klassementsproeven zal veranderen. De succesformule, met een testdag op woensdag, een compacte vrijdagetappe en een intense zaterdag blijft behouden.

Het nieuwe jaar is pas begonnen, maar de Koninklijke Automobielclub Midden Vlaanderen (KAMV) blikt al graag vooruit naar het eerste weekend van september, voor de 62ste Omloop van Vlaanderen, de zevende van tien manches van het Kroon-Oil Belgische Rallykampioenschap. Die zal garant staan voor heel wat veranderingen, maar tegelijkertijd ook voortbouwen op het succesconcept. Dat is alleen mogelijk dankzij de constructieve samenwerking met Roeselare en de andere gemeentes.

Compact

Vrijdag 2 september wordt net zoals vorig jaar een stevige openingsdag. Die zal heel compact zijn waarbij de proeven elkaar in een rotvaart zullen opvolgen dankzij heel korte verbindingen. Tegelijkertijd komt de organisatie tegemoet aan enkele vragen van deelnemers en teams. De vorige edities was er telkens een “tyre fitting”, waarbij de piloten en co-piloten zelf hun banden moesten veranderen en er dus geen servicemoment was. Dat verandert met een servicebeurt tussenin zodat het hele team hun rol zal moeten spelen op die belangrijke openingsdag.

De hoofdmoot wacht op zaterdag 3 september met heel wat vernieuwingen. Het is de ambitie van de KAMV om jaarlijks wijzigingen aan het parcours aan te brengen zodat het voor iedereen uitdagend blijft en nieuwkomers niet al te veel benadeeld worden door rijders met een jarenlange ervaring. De dag wordt besloten met de Power Stage, zodat de spanning erin zal blijven tot het einde.

“We hebben gezien dat die powerstagepunten op het einde van het kampioenschap doorslaggevend bleken in de strijd om het kampioenschap. Dat belang zal alleen maar toenemen, dus we hebben daar met twee wedstrijddagen op ingespeeld”, aldus de organisatie. “De deelnemers zijn trouwens verplicht om drie van de vier rally’s met een Power Stage af te werken, waardoor we nu al zeker zijn dat heel wat toppers de degens zullen kruisen in onze Omloop.”

Shakedown

Op woensdag 31 augustus is er opnieuw de shakedown, met een apart deeltje voor een beperkt aantal deelnemers. ’s Avonds krijgen alle deelnemers de kans om zich voor te bereiden. Ook dat parcours wordt gewijzigd, maar de dorpskern van Slijps blijft het kloppende hart van deze generale repetitie. Op donderdag en vrijdag zijn er verkenningen.

De 62ste Omloop van Vlaanderen zal dus zeker meetellen voor het BRC, maar de KAMV is ook al zeker van de spannende Stellantis Rally Cup Belux en de spectaculaire BMW M Cup. En als de coronagolven terug gaan liggen, verwacht de Omloop ook heel wat Britten voor de HRCR Stage Masters Challenge en de HRCR Mini Sport Cup, waarmee het internationale karakter van de 62ste editie nu al verzekerd is. Later kunnen er mogelijk nog kampioenschappen en merkenformules worden toegevoegd aan de affiche. “Zo kregen we een positieve evaluatie van de FIA vorig jaar, nadat ook de European Rally Trophy bij ons te gast was. We hebben alvast opnieuw onze kandidatuur ingediend en hopen op een positief antwoord”, besluit de organisatie.