“Velen kijken op naar de Porsche 997 GT3”

Dit jaar start Tuur Vanden Abeele voor het derde jaar op rij met een Porsche 997 GT3 nadat hij in het verleden al proefde van het historicgebeuren, de groep N, de super 2000 en het R5-verhaal. “We zijn in 2005 begonnen met historicrally’s”, steekt de 46-jarige Bellegemnaar van wal. “Het historicgebeuren was budgettair toegankelijk en gaf ons de mogelijkheid om te groeien en stilaan competitief te zijn. Zo werd ik in 2011 Belgisch kampioen historic en won ik in Ieper met Vincent Van Quickenborne als copiloot.”

Voor het seizoen 2012 beslisten we over te stappen naar de moderne rally en kwam ik in het team van Gaby Goudezeune terecht. We reden toen met een Volkswagen Super 2000 en dat is een leuke auto maar niet honderd procent mijn ding. Je moest de motor zoveel mogelijk in de hoge toeren houden en met weinig koppel rijden. Daarom hebben we in 2013 een Mitsubishi Evo VII gekocht. Die wagen lag me beter maar we kenden te veel mechanische pech. Daarna kwam er een Ford Fiesta R5 waar we redelijk goede resultaten mee behaalden. Maar de Ford was zeker niet de snelste R5-wagen zodat het verschil tussen de toppiloten en ons veel te groot was. In die periode kwam het besef dat de liefde voor een achterwiel aangedreven wagen eigenlijk groot was en dat dit type wagen het best past bij mijn rijstijl. In 2021 hebben we dan de knoop doorgehakt en hebben we de Porsche 997 GT3 gekocht. Er was even twijfel tussen de Alpine A110 en de Porsche 997 GT3 maar al snel waren we overtuigd van de Porsche.”

“Het grote voordeel is dat de wagen perfect past bij mijn rijstijl. Als ik luister naar mijn hart dan moet ik kiezen voor een achterwiel aangedreven wagen en in die categorie is de fun factor misschien wel belangrijker dan het resultaat. Ik weet al langer dan vandaag dat ik geen wereldkampioen rally zal worden en daarom wil ik plezier beleven aan het rally rijden. Vergeten we evenmin dat de wagen publicitair een voltreffer is. Zowel het publiek als de sponsors kijken op naar zo’n type wagen.”

“De wagen heeft zeker ook nadelen. Zo staat de 997 GT3 bekend als een bandenvreter en ook de koppeling moet je regelmatig vervangen. Maar de motor en versnellingsbak hebben zeer weinig revisies nodig. In de regen verlies je met een achterwiel aangedreven wagen veel maar dat weet je op voorhand. Wij maakten echter een bewuste keuze en dan negeer je die nadelen al snel.”

En hoever reiken de ambities van Vanden Abeele? “We hebben als voorbereiding de Porsche 4 Rallye gereden maar daar zijn we zwaar gecrasht. We hebben dus niet veel tijd om de wagen te herstellen maar we moeten aan de start staan in Ieper. Het wordt een race tegen de tijd zodat onze voorbereiding niet ideaal zal zijn. We gaan de lat dus niet te hoog leggen maar we gaan ons ook niet laten doen. Een plaats bij de subtoppers moet kunnen”, besluit de zaakvoerder van ClimaWest.