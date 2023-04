VAS Kampioen Claude Debue maakt de overstap naar het nationaal kampioenschap

De 51-jarige Claude Debue uit Avelgem is al sinds 2016 een vaste waarde in het regionaal kampioenschap rally. Hij behaalde vorig jaar de titel in de historic categorie en wil zich dit jaar meten met de piloten uit het nationale kampioenschap.

“Het is inderdaad zo dat ik in 2016 besloot opnieuw rally te gaan rijden na een lange inactiviteit”, opent Claude. “We hebben jaar na jaar progressie gemaakt en dat werd vorig jaar bekroond met de VAS-titel bij de historics. Onze wagen, een Opel Ascona, is in de loop van het jaar ook geëvolueerd. Er werden grotere remschijven gemonteerd, we monteerden een langere eindverhouding zodat onze topsnelheid van 165 kilometer per uur naar 180 kilometer per uur ging en nadat we tijdens de Monteberg de motor braken hebben we geopteerd voor een 2-liter motor.

Gemengd programma

We hebben voor dit jaar een paar extra sponsors kunnen aantrekken en door het grotere budget willen we nu onze kans wagen in enkele grote rally’s op nationaal niveau. We gaan onze titel in het regionale kampioenschap dus niet verdedigen en kiezen voor een gemengd programma van nationale en regionale rally’s. Op het programma staan de TAC Rally, de Omloop van Vlaanderen, de Aarova Rally en ook een buitenlandse uitstap naar de Rallye Charlemagne in Frankrijk. Indien het budget het toelaat denken we ook nog aan de Condroz Rally op het einde van het jaar.

Ik heb ondertussen genoeg ervaring als piloot en ben benieuwd om te weten te komen hoe ver we staan tegenover de grote mannen. Ik besef echter heel goed dat onze Opel Ascona niet kan wedijveren met de BMW’s M3 en andere Opel Ascona’s 400 maar ik denk dat we een klasse-zege kunnen ambiëren.

Motivatie

Net als vorig jaar doe ik opnieuw beroep op drie verschillende copiloten en die zijn Cedric Lammerandt, Bart Demeyere en Remco Pollet. Zij zorgen er mee voor dat we het budget rond krijgen.

Gans het team is zeer benieuwd welk figuur we zullen slaan dit jaar tussen de zware kanonnen maar één ding is zeker : de motivatie is er. Afspraak op 7 en 8 april in Tielt voor de TAC Rally.”