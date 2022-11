Vader en dochter Waffelaert verliezen de moed niet na ongeval in de 6 Uren van Kortrijk: “Er worden al plannen gesmeed voor volgend seizoen”

Tijdens de tweede klassementsproef van de 6 Uren van Kortrijk ging de BMW 130i van vader Frank en dochter Amber Waffelaert uit Sint Denijs en Zwevegem van de weg af in Aalbeke, reed door een houten afsluiting en kwam tot stilstand in een weide. Een banale wegverlating ware het niet dat een houten paal door het raam de wagen binnendrong en Frank Waffelaert verwondde.

“Voor ons was dit de eerste rally met deze BMW 130i die we gekocht hebben van Manolito Verhaeghe”, opent Amber. “Zaterdag waren we goed gestart op de spektakelproef Lavano en ook de eerste proef van het zondag gedeelte verliep aanvankelijk goed. Bij de tweede doortocht begon de wagen te slippen bij het terugschakelen op het gladde wegdek. We gingen van de weg af en reden een houten omheining omver om tot stilstand te komen in een weide. Een houten paal die deel uitmaakte van die omheining kwam de wagen binnen en verwondde mijn pa. Er werden een gebroken neus, een hersenschudding en wat kneuzingen vastgesteld. Ik wil langs deze weg de toegesnelde toeschouwers bedanken die onmiddellijk en zeer snel behulpzaam waren”, aldus Amber.

Brute pech

“Ondertussen is mijn pa al volop aan het herstellen, maar hij herinnert zich niets meer van het ongeval zelf. De schade aan de wagen blijkt al bij al mee te vallen en er worden nu al plannen gesmeed voor volgend seizoen. We hebben gewoon brute pech gehad, want de wegverlating was niet zo erg maar die houten paal was er blijkbaar te veel aan. Ik wil besluiten met te zeggen dat alles goed komt en iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen die we dagelijks ontvangen”, besluit Amber Waffelaert.