Vader en dochter samen in rallywagen

In de Ardeca Ypres Rally komt Rudi Dekimpe aan de start aan de zijde van zijn dochter Emely. “Een mooi geschenk voor haar dertigste verjaardag”, knipoogt de Boezingenaar, die al voor de zestiende keer aan de start staat in Ieper.

Rudi Dekimpe maakt van de Ieperse klassieker een jaarlijkse afspraak. “Vorig jaar toerde ik zelfs rond tussen de WRC’s” lacht Rudi. “Al is dit toch wel even schrikken wanneer je op de testrit in Nieuwkerke plots een heel snelle Skoda Fabia R5 ziet opduiken achter je Opel Kadett, met ettelijke dienstjaren op de teller.”

Wennen aan bolide

De Boezingenaar blijft trouw aan de Kadett geprepareerd door Alltec Seys uit Sint-Juliaan. “Ik ben vertrouwd met de wagen en weet wat er kan en niet kan. Door het feit dat ik een jaar niet heb gereden, zal het de eerste klassementsproeven toch weer wat zoeken zijn naar het nodige vertrouwen bij mezelf en ook om de bolide weer gewoon te worden. Bijvoorbeeld het schakelen moet heel anders dan in je dagelijkse wagen. De eerste versnelling is zo’n rallywagen ligt immers beneden…”

Het wordt ten huize Dekimpe een familie-uitstap komend weekend, want in de kuipzetel naast Rudi zit dochterlief Emely. “Emely was al lang vragende partij om eens samen te kunnen starten in Ieper. Nu vonden we het een gepast moment gezien ze net dit jaar haar dertigste verjaardag viert. Een cadeau dus. In het verleden deed zij al wat ervaring op naast andere rijders, zodat ze zeker geen nieuwkomer is in het naar voor brengen van de nota’s en het op tijd inklokken. Ik zal nu wel de nodige tijd vrij maken om te verkennen, iets wat andere jaren vaak niet gebeurde. Toen was ik nog actief als zelfstandig aannemer, en was het vaak werken tot net voor de rally startte. Waardoor je zeker niet uitgerust en fris als een hoentje aan de start verschijnt. En gezien de jaren er ook bijtikken, wordt het er fysiek niet beter op. We leggen ons dan ook geen druk op naar resultaat toe. Gewoon uitrijden en vooral veel plezier beleven, is onze voornaamste doelstelling.”

Racen in achtertuin

Sommige piloten hebben met bepaalde klassementsproeven een soort haat-liefdeverhouding. Voor Rudi is KP Reninge niet bepaald zijn lievelingsrit. “Ondanks het feit dat deze zowat in mijn achtertuin wordt gereden. Ik woon immers op een boogscheut van de snelheidsrit. Het is altijd een gevaarlijke proef gebleven, en net deze moeten we op zaterdag nu driemaal aandoen. Geef mij dan maar Hollebeke, waar je door de lange afstand van meer dan 20 kilometer een hoog ritme kan aanhouden.”

Ypres Historic Rally

Als inwoner van het sasdorp mist Rudi Dekimpe natuurlijk Boezinge als wedstrijdcentrum. “Tijdens de shakedown op woensdag kreeg je langs alle kanten schouderklopjes en positieve duimpjes. Ik mis die sfeer wel een beetje. De Ypres Historic Rally Nationaal 2015 zal me altijd bijblijven. Ik begon aan de laatste proef met vijf seconden achterstand op Dirk Van Rompuy. Maar we waagden alles of niets en konden uiteindelijk de top tien halen met drie seconden voor op Dirk”, herinnert Rudi Dekimpe zich. (DT)