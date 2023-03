Tweede editie Rallysprint kent enkele aanpassingen

Autoclub Dadizele organiseert op zaterdag 18 en zondag 19 maart de tweede editie van hun Short Rally, waarbij een 120-tal deelnemers op twee verschillende parcoursen de beste tijd proberen te klokken. Na een succesvolle eerste editie voert de organisatie dit jaar enkele wijzigingen door.

De Short Rally in Dadizele is de eerste rallywedstrijd van het nieuwe seizoen in onze regio. De wedstrijd was jarenlang een rallysprint waarbij de deelnemers één parcours onder de wielen kregen. Bij Autoclub Dadizele besliste men om over te schakelen naar twee parcoursen zodat bij bijvoorbeeld een ongeval het hele gebeuren niet volledig stilgelegd moet worden. “Na een succesvolle editie vorig jaar gaan we op hetzelfde elan door. De twee parcoursen, een langere rit in de omgeving van Dadizele en een kortere in Moorslede, blijven quasi ongewijzigd”, aldus Marnik Malengier van Autoclub Dadizele. In het centrum van Dadizele zijn er wel enkele wijzigingen. Daar vertrokken de piloten de voorbije jaren vanuit een tent die opgesteld stond vlak voor de basiliek. “De tent wordt iets naar achter geschoven en komt op de parking te staan, iets dichter bij ons nieuw lokaal Ons Huis. Op die manier kan het verkeer komende vanuit de richting van Beselare tijdens het rallyweekend het centrum van Dadizele wel binnenrijden.” In de tent ging vroeger op zaterdag ook de technische controle van de wagens door. Dit keer gebeurt dat op de terreinen van Bouwmaterialen Develtere langs de Ledegemstraat.

Nieuwe deelnemers

Inmiddels zijn er reeds een 120-tal wagens ingeschreven voor de rallywedstrijd. “Ieder jaar zijn er ongeveer altijd evenveel teams die hier aan de start komen. Opmerkelijk is dat we, in vergelijking met vorig jaar, voor de helft nieuwe deelnemers hebben. Je merkt dat heel wat rallypiloten staan te popelen om hun wagen uit te testen.” Naast verschillende rallypiloten uit eigen gemeente zoals Bert Coene die ieder jaar meedingt voor een podiumplaats, komen ook dit jaar enkele nationale toppers naar de Short Rally. “Met onder andere Vincent Verschueren en Melissa Debackere staan er toch enkele grote namen aan de start.” Wie er aanstaande zondag bij wil zijn, kan kaarten kopen in dagbladhandel Mikado langs de Roeselaarsestraat in Moorslede of in café Ons Huis op de Plaats in Dadizele. Ook de dag zelf kunnen er kaarten gekocht worden aan de ingangposten van de parcoursen. Voor 20 euro kunnen rallyliefhebbers de hele dag op beide parcoursen de wagens voorbij zien scheuren. (BF)