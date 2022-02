Tom Ceuppens en Frank Werner winnen de M-Cup: “Beloning voor een topjaar”

De M-Cup is de populairste merkencup in de Belgische rallysport en is voorbehouden aan BMW’s die een wedstrijd in de wedstrijd rijden. In het seizoen 2021 slaagden Tom Ceuppens (Zandhoven) en Frank Werner (Ledegem) er in de hegemonie van Franky Boulat te doorbreken en de fel betwiste Cup te winnen.

“Ik debuteerde in 2012 in de rallysport”, opent Tom Ceuppens. “Vanaf 2014 kan ik rekenen op Frank om de nota’s te lezen. Als projectontwikkelaar heb ik weinig vrije tijd en Frank is de man die niet alleen de nota’s leest, maar ook alle voorbereidingen op zich neemt. Dat is één van de redenen dat hij voor mij de ideale copiloot is. We hadden vanaf het eerste moment een goede match en dat is erg belangrijk. Rally rijden is voor mij 80 procent competitie en 20 procent goede momenten en Frank past perfect in dat plaatje.”

Frank Werner vervolgt: “In 1994 kwam een vriend van mij, Johan Verhaeghe, plots zonder copiloot te zitten en vroeg hij mij voor één rally de nota’s te lezen. Ik stemde in met de bedoeling deze éénmalige ervaring op te doen. We zijn ondertussen 27 jaar verder en er staan al meer dan 200 wedstrijden op de teller. Ik heb nooit de bedoeling gehad om me te binden aan één piloot en wilde kennis maken met verschillende wedstrijden. Ik moet zeggen dat ik tamelijk goed in mijn opzet geslaagd ben. Ik heb tot op heden al voor 48 verschillende piloten de nota’s gelezen en zat al in de praatstoel van 35 verschillende wagens. Door mijn ervaring werd ik door een grote verscheidenheid van piloten gecontacteerd: van jonge debutanten tot ervaren piloten. Voor mij speelde het geen rol met welke auto ze aan de start kwamen en zo belandde ik al in een kleine Peugeot 106, maar ook in een echte World Rally Car.”

Vanaf het eerste moment was er een klik tussen ons

Meteen een klik

“In 2014 werd ik gecontacteerd door Tom Ceuppens, die ook zonder copiloot kwam te zitten en we spraken af op een parking langs de autostrade op weg naar de East Belgian Rally. We kenden elkaar totaal niet, maar de samenwerking verliep vlot en we behaalden een mooi resultaat. Tom stelde me daarna voor om in 2015 samen de M-Cup en het Belgisch kampioenschap te rijden. Ik stemde toe, hoewel ik me eigenlijk niet aan één piloot wilde binden. Maar een volledig Belgisch kampioenschap met een goede BMW die ons in staat moest stellen om ereplaatsen te behalen, dat sprak me wel aan.”

“Ondertussen hebben we er zeven seizoenen samen opzitten en dat komt door het feit dat er vanaf het eerste moment een klik was tussen ons. Tom heeft beroepshalve weinig vrije tijd zodat ik alle voorbereidingen op mij neem. Dat zorgt ervoor dat Tom zonder veel kopzorgen aan de start kan komen.”

“Het seizoen 2021 was duidelijk een topjaar voor ons. We waren niet de supersnelsten in de M-Cup, maar onze regelmaat was lonend en bezorgde ons de titel. Velen vergeten dat we dit jaar twee overwinningen behaalden, waaronder de sterk bezette Omloop van Vlaanderen. Ik heb al vier maal het FIRC-kampioenschap gewonnen en werd ook PAK-kampioen en VAS-kampioen in 2018, maar de titel in de M-Cup is toch wel iets aparts.”