Tom Boonen maakt rallydroom van Lance Alleweireld waar in Nieuwkerke

Tijdens de shakedown van de Ardeca Ypres Rally donderdag in Nieuwkerke, waren heel wat ogen gericht op de Porsche in de kleuren van A&D Trucks & Trailers. Door een sterke samenwerking van dit bedrijf met zaakvoerder Christ Vandamme, Make-a-Wish en Club Superstage, de organisatoren van de Ieperse rally, konden ze een jongensdroom van Lance Alleweireld waarmaken.

Lance is een 18-jarige knaap uit Nieuwkerke die lijdt aan de ziekte van Duchenne, een erfelijke spierziekte die de spieren aantast en verzwakt, waardoor hij aan zijn rolstoel gekluisterd is. Lance, die in 2022 door onze krant nog uitgeroepen werd tot Krak van Heuvelland, is een grote rallyliefhebber, mist geen enkele rally van Ieper en is superfan van Thierry Neuville.

De jongeman werd niet alleen in en uit het co-pilotenzitje gehesen van de Porsche door een team vakbekwame en gespecialiseerde verplegers en leden van de Ieperse brandweer, als piloot kreeg hij niemand minder dan ex-wielerkampioen Tom Boonen naast zich.

Geen seconde getwijfeld

“Sinds dit jaar ben ik in de rallysport gestapt” aldus Boonen, “na enkele jaren aan circuit te hebben gedaan. Ik had wat graag Ieper gereden, maar mijn co-piloot had te drukke professionele bezigheden en kon zich niet vrijmaken. Maar toen ik gecontacteerd werd om met Lance te rijden, heb ik geen seconde getwijfeld.”

Na een eerste kennismaking, kreeg de jongeman, samen met zijn ouders en de mensen van Make-a-Wish een rondleiding doorheen het assistentiepark om kennis te maken met een deel piloten. Nadien mocht hij mee in de helicopter boven de klassementsproef, en volgden ze de hele tijd de 0-wagen, een Hyundai i20 N Rally2, bestuurd door Ieperling Bart D’Hulster. Vader Xavier Alleweireld vloog ook mee.

Dolenthousiast

“Lance was vanmorgen zenuwachtig,vooral uit angst dat alles niet zou doorgaan. Maar nu is hij dolenthousiast.” Na de Qualifying Stage voor de toppers uit de Ardeca Ypres Rally, en de start van de shakedown voor alle deelnemers, mocht Boonen de brute paardenkracht van de Porsche laten brullen over de Nieuwkerkse Spiervelden.

Na de rit glunderde de Nieuwkerkenaar, omringd door heel wat pers, familie, vrienden en sympathisanten. “Ik hoorde enkele keren in de intercom een stille kreun, toen we een bocht voluit aansneden en met het onderste van de Porsche een paar serieuze schokken opvingen” aldus Boonen. “Maar evenzeer liet Lance enkele vreugdekreetjes horen, dus het lijkt me wel dat hij er plezier aan beleefde. Voor mij was het ook wel wat zoeken, want je rijdt zonder nota’s in een wagen die je niet gewoon bent, en natuurlijk wil je er voor zorgen dat je passagier een rit vol fun gaat beleven.”

Tegen de 200 km/uur

“Natuurlijk was dit dolle pret, en trouwens, de Porsche is samen met de Ford Mustang wel mijn lievelingswagen” reageert Lance Alleweireld. “Overigens vertelde Tom dat we op sommige stroken toch dicht tegen de 200 km/u aangingen. Een topdag.”