Toegankelijker assistentiepark en publiekzones op Grote Markt voor Ypres Rally

Dat de Ardeca Ypres Rally editie 2022 niet langer naar Spa-Francorchamps trekt en Koning Auto drie dagen laat regeren in de Westhoek, is algemeen bekend. Maar er zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals het publieksvriendelijker maken van het assistentiepark.

“Het grote verschil met het assistentiepark van vorig jaar is dat het inderdaad veel toegankelijker zal zijn” reageert serviceparkmanager Evelien Deschuytter. “In 2021 moesten we 7,5 kilometer nadarhekken plaatsen om het publiek volgens de coronaverplichtingen op voldoende afstand te houden. Nu is het aantal dranghekken gehalveerd. Op de Grote Markt zullen de toeschouwers vanop afstand de P1-topteams van Hyundai, Toyota en Ford kunnen volgen. Daarnaast zullen ze tussen de servicestanden rustig kunnen kuieren om de sleutelende mecaniciens gade te slaan of een glimp van de rallypiloten op te vangen.”

WRC-merchandising

“Onze zone van vorig jaar, met de Grote Markt, Rijselstraat en Oudstrijderslaan, werd uitgebreid met het stuk Vandepeereboomplein, de Leet, het Sint-Maartensplein, het Iers Kruis en de parking achter de kathedraal en de Surmontstraat. De randparking aan het winkelcentrum Rijselpoort wordt gebruikt door de bandenleveranciers. Op de Leet zal alle WRC-merchandising terug te vinden zijn, rijsimulator inclusief, naast enkele P2-teams, zoals Topsport van de bekende piloot Andreas Mikkelsen.”

We zien v.l.n.r. Dimitri Vercaigne, Joris Mullie, Evelien Deschuyter, Nathalie Flou en Sven Verschoore. © Eric Flamand

“De uitbreiding komt er omdat we enerzijds meer rijders aan de start hebben, maar anderzijds willen we ook volop de charme van een historische binnenstad gebruiken. Iets waarvan door fotografen en cameramensen volop gebruik van wordt gemaakt. Heel vaak krijgen we hier van buitenlandse teams positieve opmerkingen over. Al kan dit ook voor een beperking zorgen, met de vele smalle straatjes die voor de grote trucks niet altijd even wendbaar zijn. Sommige andere WRC-rally’s plaatsen hun servicezone op een oud vliegveld, op een industriezone, maar dat is heel kil.”

“Zonder vrijwilligers zou er geen sprake zijn van een rally”

“Nieuw is ook dat we twee publiekszones zullen voorzien op de Grote Markt. Eentje rechtover het podium, nabij restaurant Les Halles, en een andere zone dicht bij de fontein. De toeschouwers zullen van hieruit niet alleen een mooi zicht hebben op het podium, maar er wordt ook gezorgd voor de nodige randanimatie. De regroup net voor het podium zal gebeuren vanuit de Menenstraat, zoals het jarenlang het geval was.”

Respect hebben

Voor ons is het geen sinecure om alles grondig uit te tekenen, en te zorgen dat iedereen toch ongeveer de aangevraagde ruimte krijgt. Alles wordt uitgemeten en met de hulp van een architect kunnen we onze uitgebreide assistentiezone van in totaal toch enkele kilometers uitwerken. We voorzien dit jaar zelfs elektrische steps voor onze medewerkers om zich zo vlug mogelijk te kunnen verplaatsen van probleempunt A naar punt B. Weet je dat we per dag permanent 45 à 50 mensen inzetten alleen al voor de veiligheid in het servicepark? We hopen dan ook dat de toeschouwers voldoende respect zullen hebben voor het werk van alle vrijwilligers, want zonder hen zou er gewoon geen sprake zijn van een rally.”

Ook bij de politiezone Arro Ieper zal het de komende dagen druk worden. “Natuurlijk zullen we zoals steeds de nodige verhoogde verkeerscontroles doen”, aldus Glenn Verdru. “Daarbij krijgen we ook ondersteuning uit andere zones. We willen dat het verkeer zo vlot mogelijk verloopt en dat de openbare orde behouden blijft. Verder hebben we over het hele gebied een verbod op blik, zijn er geen drones toegelaten zonder goedkeuring van de organisatie, en wordt er geen ambulante handel toegestaan.”

Leuk weetje is ook dat viervoudig-wereldkampioen Juha Kankkunen present tekent in Ieper. Hij zal er per dag één klassementsproef een Toyota GR Yaris H2 voorrijden. Een prototype, met 1600cc turbomotor, goed voor 260 pk, en gevoed door waterstof. (DT)