Tien jaar 6 Uren van Kortrijk: vedettenparade op aangepast parcours

Sinds de herstart van de 6 Uren van Kortrijk in 2013 heeft de dynamische bestuursploeg van Autostal Groeninghe er ieder jaar voor gezorgd dat er enkele nieuwigheden op het programma staan. “De samenwerking met het stadsbestuur van Kortrijk, Menen en Moeskroen verloopt zeer vlot en daardoor hebben we de mogelijkheid om het parcours op regelmatig tijdstip te veranderen of aan te passen aan de noden van de tijd”, zegt secretaris Ignace Dumortier.

“De spektakelproef Lavano in Moeskroen hebben we niet veranderd en zal opnieuw door enkele duizenden toeschouwers bezocht worden op zaterdagavond. Zondagmorgen rijden de deelnemers eerst naar Aalbeke waar we een stuk van de klassementsproef veranderd hebben uit veiligheidsoverwegingen. Daarna gaat het naar Marke waar een onveranderde proef voorgeschoteld wordt. Dan volgt de proef in Rollegem die grondig hertekend werd”, aldus secretaris Ignace Dumortier.

“We hebben een deel van de proef Rollegem en een deel van de proef Moeskroen van vorig jaar samengevoegd. Afsluiten doen we met de snelheidsrit in Moeskroen die dit jaar volledig nieuw is. De rally is 247 kilometer lang waarvan er 98 kilometer tegen de klok verreden wordt op een parcours dat 98 procent verhard is. Zaterdag 18 novembeer wordt er gestart om 16.55 uur en krijgen de toeschouwers eerst de tragere moderne wagens te zien, gevolgd door de snelle moderne wagens die op hun beurt gevolgd worden door de snelle historic wagens. Zondag 19 november starten we om 8.30 uur en is de volgorde waarin de wagens passeren anders. De trage historics rijden het eerst over het podium, gevolgd door de snelle historics die op hun beurt gevolgd worden door de snelle moderne wagens.”

Net als tijdens de vorige edities is de toegang tot alle klassementsproeven gratis. “We vragen alleen maar nadrukkelijk dat de toeschouwers de richtlijnen van de veiligheidsposten zouden naleven. Dit jaar plaatsen we opnieuw een grote tent op de Grote Markt in Kortrijk met aanpalend het podium. Iedereen kan er tijdens de rally terecht voor de laatste stand van zaken en een drankje. De grote tent wordt ook al op donderdag 16 november gebruikt voor de afhaling van het roadbook tussen 19 en 22 uur. Zaterdagmorgen 18 november worden de deelnemers er ook verwacht vanaf 8.30 uur voor de administratieve controle.”

West-Vlaamse zege?

“Daarenboven worden zowat alle centrumstraten omgetoverd tot een servicezone waar men na iedere omloop aan de wagen kan werken. Het is duidelijk dat in het weekend van 18 en 19 november het centrum van Kortrijk rally zal in- en uitademen. De laatste West-Vlaamse winnaar was Claudie Tanghe (Wervik) in 2015 en het is zeer de vraag of onze streekpiloten dit jaar wel aan het langste eind zullen trekken. Melissa Debackere was er de laatste jaren erg dicht bij en ook dit jaar zal ze meedoen voor de prijzen, maar haar Skoda Fabia is nog van de oudere generatie R5 wagens en dat moet de Wervikse proberen te compenseren met haar aanvalslust. Davy Vanneste eindigde tijdens de laatste twee edities telkens vierde en heeft zowat hetzelfde probleem als Melissa Debackere. Zijn gehuurde Skoda Fabia is niet van de jongste generatie en dus moet Davy zijn handicap goedmaken met zijn stuurmanskunst”, zegt Ignace Dumortier.

“Verder verwachten we veel van Bjorn Syx en Gilles Pyck, de opkomende talenten uit de Westhoek. Bjorn Syx maakte dit jaar de overstap van het historicgebeuren naar de moderne rally en won onlangs de Hemicuda Rally. Het leerproces lijkt voorbij en het is nu aan Bjorn Syx om te bewijzen dat hij met de snellere R5’s kan wedijveren. Gilles Pyck uit Poperinge beschikt dit jaar over een Huyndai i20 en liet al mooie dingen zien. De vraag is hoever hij geraakt tussen de vijftien R5’s die aan de start staan.”

Ereplaatsen

“Voor de dichte ereplaatsen kijken we in de richting van Bert Coene en Kurt Boone. Bert Coene heeft onlangs een Ford Fiesta R5 van de jongste generatie gekocht, terwijl Kurt Boone zijn Mitsubishi Lancer Evo X inruilde voor een Ford Fiesta R5 waarmee hij in de Hemicuda Rally debuteerde en meteen de tweede plaats wegkaapte. We vermelden ook nog het heroptreden van Junior Planckaert die hersteld is van zijn zware crash tijdens de Ypres Rally.”

“De favorieten voor de zege komen uit Oost-Vlaanderen. Niels Reynvoet won de laatste editie van de 6 Uren van Kortrijk en bewees met zijn zege in de Omloop van Vlaanderen begin september dat hij nu nog sneller is met zijn Citroën C3. Vincent Verschueren van zijn kant won al zeven maal in Kortrijk en de snelle piloot uit Zingem wil zijn seizoen in schoonheid afsluiten met een achtste zege in Kortrijk. Bij de historics is er uiteraard maar één uitgesproken favoriet en dat is Paul Lietaer. Met zijn Opel Ascona 400 mag Lietaer het meeste weerwerk verwachten van Bernd Casier die voor zijn thuiswedstrijd zijn Ford Fiesta ruilde voor een Opel Ascona”, besluit secretaris Dumortier.