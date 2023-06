“Thuis komen we ook goed overeen, dus waarom discussiëren in de wagen?”

Als vrouwelijke piloot hebben we zowat enkel Melissa Debackere, maar de Wervikse heeft voorlopig weinig opvolging achter het stuur. In het co-zitje zien we wel geregeld dames opduiken, die het zeker niet onaardig doen. Een daarvan is Petra De Duytsche, die al vele jaren een rallyteam vormt met haar man Bert Coene in een Ford Fiesta Rally2.

Vol vertrouwen

“Mijn debuut was in Moorslede 2003, toen ik naast Bert plaats nam in Citroën Saxo. Voor mij is een team vormen met je echtgenoot zeker een pluspunt. We kennen elkaar door en door, ik weet hoe hij rijdt en heb 100 procent vertrouwen in hem. Zo ga ik me niet inlaten met de technische kant en de bandenkeuzes, maar Bert trekt zich dan ook niets aan van mijn taak als navigator. Volgens mij is dit de spirit. Thuis komen we ook goed overeen, dus waarom zouden we discussiëren in de wagen? Bovendien zegt Bert vaak al lachend dat het een pluspunt is dat ik hem navigeer, want dan is hij nooit te laat thuis.”

Mannenbastion

Soms hoor je zeggen dat de rallysport nog altijd een mannenbastion is, maar daar heeft Petra geen last van. “Tot op heden heb ik zeker geen slechte ervaringen, al ben ik ook niet zo’n grote babbelkous om zomaar ergens tussen de mannen post te vatten. Ik kan helemaal niet spreken over vooroordelen of in het nadeel geplaatst worden. Ik heb zelf nog gereden, maar ben veel te nerveus om een goede rallypiloot te worden. Bij een schuiver weet ik niet genoeg wat te doen, en ik vrees het rijden in slecht weer. Wel heb ik enkele keren 0-wagen gereden samen met mijn zus, in een Mitsubishi, dat was wel een leuke ervaring. Samen met Bert en het hele team kijken we er zeker naar uit om binnen enkele dagen te starten in Ieper, dit na enkele jaren afwezigheid door geplande vakanties. De Ypes Rally is en blijft toch speciaal, mooi, maar wel heel moeilijk. Ons voornaamste doel is en blijft om zaterdagavond over het podium te kunnen rijden.”