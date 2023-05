Thijs Meirlevede maakte overstap naar F2: “Concurreren met Manuel Merlevede en finish halen”

De Rally van de Monteberg op 7 mei gaat een interessante strijd tegemoet bij de voorwielaangedreven wagens. Ford-rijder Thijs Meirlevede is één van de streekrijders die een hoofdrol kan opeisen in de F2-strijd.

Vorig seizoen liet Thijs Meirlevede zich enkele keren opmerken met een BMW Compact, tot hij plots overschakelde op een Ford Fiesta R2T. “De BMW was een wagen die we volledig zelf hadden opgebouwd”, zegt de Lokerse garagist. “Het was een snelle wagen, maar plots kregen we de kans om een Ford Fiesta R2T te kopen. Over zo’n ex-fabriekswagen hebben tientallen ingenieurs nagedacht en dat voel je gewoon bij het instappen. Zo’n wagen voelt direct goed aan en bovendien rijden heel wat vrienden met gelijkaardige wagens. Op die manier kunnen we ons ook wat meer meten.” In de Short Rally van Moorslede liet de Fiesta-rijder twee keer een top tien-chrono noteren, maar een lekke band in de beginfase verknalde het eindresultaat. “Jammer, anders hadden we ons misschien kunnen meten met de snelste voorwielaangedreven wagens in het eindklassement.”

Referentiepunten

Voor eigen volk hoopt Meirlevede zich opnieuw te meten met de snelste F2’s. “Het amusement primeert natuurlijk altijd, maar het zou leuk zijn om ons terug te kunnen vergelijken met de snellere voorwielaangedreven wagens. Er lijken nu ook iets meer referentiepunten te zijn dan in Moorslede. Er zijn enkele Clio-piloten en ook een paar Ieren, al lijkt Manuel Merlevede toch wel de referentie in de klasse. Als we wat kunnen concurreren met elkaar, ’s avonds de finish bereiken en nog wat kunnen nakaarten is het weekend voor ons geslaagd. Daarna staan wellicht geen wedstrijden meer op het programma dit jaar, aangezien we in juni ons eerste kindje verwachten. Het geeft ons ook ruim de tijd om de wagen terug volledig te reviseren richting volgend seizoen toe.” (JDH)