Thierry Neuville snelste op shakedown in Nieuwkerke

Thierry Neuville heeft op de shakedown van de Ypres Rally de snelste tijd neergezet. De Hyundai-rijder was in Nieuwkerke zes tienden sneller dan Kalle Rovanperä.

Net voor de start van de shakedown begon het even licht te regenen in Nieuwkerke, waardoor de WK-tenoren meteen verschillende banden en afstellingen konden testen met het oog op de wedstrijd. Ook morgen wordt immers regen voorspeld in de streek rond Ieper.

Publiekslieveling Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1) wisselde de koppositie af met WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1). Het was uiteindelijk onze landgenoot die na vier runs de snelste tijd neerzette. Rovanperä moest met een run minder slechts zes tienden toegeven. Oliver Solberg (Hyundai i20 Rally1) en Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) deelden de derde tijd op 1.3” van Neuville. Ex-winnaar Craig Breen (Ford Puma Rally1) tikte als vijfde aan.

“Het wordt heel verraderlijk”, zei Neuville na afloop. “Op de shakedown zijn de weersomstandigheden al wisselvallig en dat voorspelt men dit weekend ook. We moeten zuiver rijden en slim zijn. Hier is het belangrijk om een goed gevoel te hebben op de shakedown.”

Uitdager Rovanperä lijkt dit weekend de grootste uitdager van Neuville te worden. “Ik wil altijd winnen”, zei de Fin. “Dit weekend zal dat lastig worden. We zagen al dat de proef er nat bij lag halfweg en we stonden op een harde compound van band. Niet makkelijk, maar laten we zien hoe het gevoel is en wat we kunnen doen.”

Forfait Vanden Abeele

In de Rally2-categorie was Sébastien Bedoret (Skoda Fabia Rally2) verrassend sneller dan WRC2-rijders Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) en George Linnamaë (VW Polo Rally2).

De shakedown verliep voorlopig zonder grote incidenten of sorties. Wel viel er al het forfait van Tuur Vanden Abeele (Porsche 997 GT3) te noteren na de technische keuring. “Helaas gaat onze deelname te Ieper in de rook op”, zei de Kortrijkzaan. “Onze benzinetank heeft geen correct FIA-geldigheidscertificaat.” Ook starten in de nationale nevenwedstrijd is geen optie voor Vanden Abeele en corijder Stijn Stragier.

De Ypres Rally gaat morgenvroeg om exact 10.16u van start met de nieuwe klassementproef van Vleteren.

(JDH)