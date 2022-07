Thierry Neuville snelste in natte shakedown

Thierry Neuville en West-Vlaming Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) waren donderdagochtend de snelste tijdens de shakedown van de rally van Estland. Het Belgische duo was 0.4 sec sneller dan Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1). Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) reed de derde tijd. In de vooravond is er de ceremoniële start gevolgd door een korte superspecial.

Het regende donderdagochtend bij de start van de 6,23 km lange rit van Abissaare die dienst deed als shakedown. Rovanperä begon met de snelste tijd, Neuville volgde op 0.8 sec. Bij zijn vierde doortocht reed Neuville de snelste tijd en was hij daarbij 0.4 sec sneller dan WK-leider Rovanperä.

“Ik lieg niet als ik zeg dat dit niet mijn favoriete wedstrijd is”, begon Thierry Neuville zijn analyse. “Zowel deze rally als die van Finland worden erg moeilijk voor ons. Maar we gaan ons best doen. Het was geen gemakkelijke start met de regen. We gaan nu de afstelling verfijnen zodat we met het nodige vertrouwen aan de start kunnen komen.”

Steeds technische problemen

Met 65 punten achterstand op WK-leider Rovanperä kan de Belg een goed resultaat gebruiken. Dit jaar won hij nog geen enkele rally en kende hij ook nog geen enkele rally zonder technische problemen.

Takamoto Katsuta (Toyota Yaris Rally1) ging bij zijn vierde doortocht, op één kilometer van de finish, over de kop. Samen met copiloot Aaron Johnston bleef hij ongedeerd. De wagen zag er niet zo fraai uit. Voor het Toyota Gazoo Racing team begint een race tegen de klok om de wagen rijklaar te krijgen voor vanavond/donderdagavond.