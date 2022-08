Thierry Neuville leider na eerste dag in Ypres Rally

Aan het einde van de eerste wedstrijddag van de Ypres Rally rijdt Thierry Neuville (Hyundai i20) aan de leiding. De Belg heeft een kleine voorsprong van 2.5 op zijn Estlandse teamgenoot Ott Tänak (Hyundai i20). Elfyn Evans (Toyota Yaris) moest na een tijdstraf van tien seconden de rol lossen. De Welshman volgt als derde op 13.7.

Neuville begon vrijdagochtend niet al te best aan de rally. Op het einde van de eerste klassementsrit ging hij in de fout, hij verloor daarbij 10.6. De Belg won de daaropvolgende rit, maar was niet helemaal tevreden over het gedrag van zijn Hyundai. Na enkele aanpassingen tijdens de middagservice verliep het voor Neuville een pak vlotter en won hij vrijdagnamiddag alle vier de klassementsritten. Tänak blieef het dichtst in de buurt van zijn teamgenoot. Evans verloor vrijdagnamiddag de leiding en is weggezakt naar de derde plaats op 13.7. Dat hadden tien seconden minder kunnen zijn, maar door een misverstand aan boord van de Toyota bood Evans zich een minuut te laat aan.

Goede weercrew

Het weer baarde nogal wat rijders kopzorgen, maar Hyundai Motorsport bleek over een goede weercrew te beschikken. Bij Toyota en Ford werden andere keuzes gemaakt waardoor Esepekka Lappi (Toyota Yaris) en ex-winnaar Craig Breen (Ford Puma) op een bepaald moment met drie regenbanden onderweg waren op een droog parcours. Lappi volgt nu als vierde op 37.3. Breen kijkt tegen een achterstand van bijna één minuut aan (56.1).

Geen Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) meer in de eindstand na dag 1. De jonge Fin ging in de tweede rit in de fout, kwam in een gracht terecht, waarna hij enkele keren over de kop ging. Intussen is zijn wagen aangekomen in het servicepark waar zijn team er alles aan doet om hem zaterdag opnieuw aan de start te brengen.

Belgisch kampioenschap

In de WRC2 leidt Stéphane Lefebvre (Citroën C3) de debatten. Lefebvre is negende algemeen, leider in de WRC2 en leider in het BRC. Behalve voor het WRC telt de Ypres Rally ook mee voor het Belgisch kampioenschap. In dat klassement volgt Grégoire Munster (Hyundai i20) als tweede op 31.2 van de Fransman. In de WRC2 is Munster vierde, in de WRC2 Junior leidt hij. Elfvoudig winnaar in Ieper Freddy Loix (Skoda Fabia Evo) was in de WRC2 Masters in strijd voor de zege, tot hij lek reed en bijna drie minuten verloor. In zijn klasse is Loix nog altijd tweede, maar hij volgt nu al op 2:50.4 van leider Armin Kremer (Skoda Fabia Evo).

Zaterdag worden er opnieuw twee lussen van vier ritten gereden. Zondag zijn er twee lussen van twee ritten. De Ypres Rally eindigt zondagnamiddag.