Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe winnen in Japan: “Eindigen met zege is fantastisch”

Thierry Neuville en Winkelnaar Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) hebben zondag de Rally van Japan gewonnen, dat is de slotwedstrijd van het WRC 2022. Voor Neuville is het zijn zeventiende zege van zijn carrière, de tweede van het seizoen.

Neuville reed een goede en foutloze wedstrijd. Zaterdagnamiddag kwam hij aan de leiding. Zondagochtend was de bandenkeuze cruciaal. In tegenstelling tot Toyota maakte Hyundai wel de juiste bandenkeuze. Toen Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) in de tweede rit van de dag in de fout ging sloeg Neuville een kloof van meer dan één minuut. Wanneer het begon te regenen bleef de Belg foutloos en hij won zijn tweede rally van het seizoen.

“Het was geen gemakkelijk weekend. Het was ook geen gemakkelijk jaar. Maar eindigen met een zege is fantastisch”, zei Neuville aan de finish. “We hebben het hele weekend onze snelheid getoond en bleven bovendien foutloos. Er wacht ons nog wel wat werk de komende weken. We beginnen nu aan de voorbereidingen op volgend seizoen en moeten de fouten van dit jaar proberen te vermijden zodat we volgend jaar beter kunnen doen. Ik wil ook onze weermannen bedanken. Ze hebben geweldig werk geleverd.” Neuville moet het volgend jaar zonder zijn vaste ouvreur Bruno Thiry doen. De Rally van Japan was zijn laatste wedstrijd. Hij wil het in de toekomst iets rustiger aandoen.

Ott Tänak won dit jaar drie wedstrijden, Neuville twee. Dat brengt het totaal van Hyundai op vijf zeges. Dat is de beste prestatie ooit van de Zuid-Koreaanse constructeur die in Japan een prestigezege behaalde door Toyota op eigen bodem te verslaan. “In Griekenland palmden we het volledige podium in en nu hebben we de dubbel. Ook zonder de wereldtitel is dit geen slecht seizoen. Laat ons volgend jaar opnieuw voor die titel gaan strijden”, zei teammanager Julien Moncet.

