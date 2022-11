Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe blikken terug op “wisselvallige dag”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) staan na afloop van de eerste volledige wedstrijddag van de Rally van Japan op de tweede plaats op drie seconden van leider Elfyn Evans (Ford Puma Rally1). Neuville wil deze laatste rally van het seizoen graag winnen, maar beseft dat hij niet de enige is die dat wil.

Een turbulente en flink ingekorte wedstrijddag in moeilijke omstandigheden. Zo kan de vrijdagetappe van de Rally van Japan het best omschreven worden. “Ik denk dat het voor iedereen een moeilijk dag was”, zegt Thierry Neuville vrijdagavond (lokale tijd) in de mediazone. “Het was een kortere dag dan gepland. De wegen waren heel uitdagend en zowel ik als mij copiloot hadden heel wat werk. Het was een wisselvallige dag maar al bij al zijn we die goed doorgekomen. Het moeilijkste was het karakter van de ritten en de continue veranderende omstandigheden.”

Volledig nieuwe rally

In vergelijking met de Rally van Japan uit het verleden is dit een volledig nieuwe rally. “Het is moeilijk maar dat is het voor iedereen. Je begint van nul en vervolgens probeer je om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden. We wisten dat het een bochtig parcours zou zijn maar dat het zo bochtig was hadden we niet verwacht. Bovendien zijn de wegen zeer smal en verandert de grip constant. Je moet dan op zoek naar een compromis en daar worstelen we op dit moment mee”, zei Neuville.

Dit jaar won Neuville slechts één keer. Dat gebeurde in de veeleisende Rally van Griekenland. “Iedereen wil die laatste rally winnen, ook wij. We hadden dit jaar niet zoveel zeges als de voorgaande jaren. We willen die laatste rally van het jaar echt winnen, maar we zijn niet de enigen die dat willen.”