Thierry Neuville één van de vele pechvogels in de rally van Portugal

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) verloor tijdens een verbindingsrit een wiel, voerde een noodherstelling uit maar moest verder met een kapotte aandrijfas. De Belg, die op dat moment streed voor de leiding, zakte van de tweede naar de zevende plaats.

Elfyn Evans won op vrijdag vier van de acht klassementsritten, Kalle Rovanperä won er twee. Vrijdagmiddag stond Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1) aan de leiding tot hij meteen na de start van KP5 tegen een betonnen boord reed en een wiel afbrak. Na een rustige vrijdagochtend met relatief kleine tijdverschillen was het een eerste van veel incidenten.

Na de eerste passage op de ritten vrijdagochtend lagen die ritten er in de namiddag nog ruwer bij. Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), Craig Breen (Ford Puma Rally1) en Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1) reden allen lek en mochten een goed resultaat vergeten. Toen Ogier in de derde rit vrijdagnamiddag nog eens lek reed, moest hij zelfs opgeven omdat hij slechts één reservewiel bij had.

Elfyn Evans profiteerde intussen van zijn goede startpositie en het veegwerk van Rovanperä en Neuville die als eerste en tweede de baan op moesten. Al was het verschil niet zo groot want beiden bleven in het spoor van Evans, tot Neuville pech kreeg.

Gebroken wiel

Op weg naar de start van de achtste klassementsrit brak een wiel van zijn Hyundai en moest hij een noodherstelling uitvoeren. Met een kapotte aandrijfas begon hij aan de rit, verloor anderhalve minuut en zakte van de tweede naar de zevende plaats. Met een auto op driewiel aandrijving reed hij de eveneens de superspecial en sluit de tweede dag af als zevende.

“Op een moment dat we streden voor de zege krijgen we technische problemen. Het is frustrerend. Ik kan niet meer doen dan wat ik doe. Op het einde van het jaar ben ik door kleine technische problemen al enkele keer punten voor de wereldtitel tekortgekomen. Ik kan niet meer doen. Het is frustrerend”, zei Neuville.

Technische problemen

Na een tegenvallende Monte Carlo die bol stond van de technische problemen was er wat beterschap voor Neuville in Zweden, maar ook toen werd de Belg geplaagd door technische problemen. In Kroatië kreeg Neuville in volle strijd voor de leiding te maken met een technisch probleem en moest hij de wagen duwen. Op vrijdag leek hij lange tijd op weg naar een probleemloze wedstrijd, tot een wiel van zijn wagen brak.

De laatste klassementsrit op het rallycrosscircuit van Lousada veranderde niets meer aan de stand. Evans was met ruime voorsprong de snelste en begint op zaterdag als leider. Thierry Neuville is zevende en staat op 1:02 van het podium. Bij zijn achtervolging zal hij zaterdag als vierde de baan op moeten.