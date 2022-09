Thierry Neuville boekt eerste seizoenszege met Martijn Wydaeghe aan zijn zijde

Thierry Neuville (Hyundai) heeft zondag de rally van Griekenland gewonnen, met copiloot Martijn Wydaeghe uit Izegem aan zijn zijde, zijn eerste zege dit seizoen in het WRC-kampioenschap. In de WK-stand springt de Oostkantonner van de vierde naar de derde plaats.

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) blijft aan de leiding in de WK-tussenstand bij de rijders maar ziet Tänak naderen tot op 53 punten. Als de Fin begin oktober 8 punten meer scoort dan Tänak is hij wereldkampioen. Bij de constructeurs heeft Hyundai een flink stuk van zijn achterstand op leider Toyota goedgemaakt. Het verschil bedraagt nu nog 63 punten.

De rally van Griekenland begon donderdagavond met een showetappe in het Olympisch Stadion van Athene. Neuville won de etappe en nam meteen de leiding. Vrijdagochtend nam Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1) de leiding over, hij sloot de dag af met een bonus van 1.7 op zijn land- en teamgenoot Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1). Loubet won eerder op de dag zijn eerste klassementsritten ooit in het WRC en nam zelfs even de leiding.

Loodzware dag

Zaterdag was aangekondigd als een loodzware dag. De combinatie van warmte, stof en bijna 150 veeleisende kilometers zou zijn tol eisen. Na afloop van de 33,2 km lange openingsrit moest Loeb zijn Ford met een elektrisch probleem aan de kant zetten.

In de daaropvolgende rit reed Loubet lek en tikte Rovanperä een boom aan. Beide rijders verloren veel tijd en zakten zo in het algemeen klassement. Hyundai domineerde de dag en won de zes ritten. Toen Esapekka Lappi op het einde van de dag vooraan wegviel, lag de weg naar een top drie met enkel Hyundai-rijders volledig open.

Enkel Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) zou het Hyundai-feest zondag nog kunnen verstoren. Maar toen die zondagochtend wegviel met een kapotte turbo lag de top drie vast en besloot Hyundai teamorders uit te vaardigen. “Voor de start van deze rit is me verteld om niet meer te pushen en dit resultaat vast te houden”, zei Ott Tänak aan de finish van de voorlaatste rit.

Top drie veilig stellen

De Est had gehoopt dat Hyundai misschien een beslissing in zijn voordeel zou nemen en hem de rally zou laten winnen, waardoor hij zijn derde zege op rij zou boeken en zo de kloof met WK-leider Rovanperä nog maar eens zou verkleinen.

Maar die beslissing kwam er niet. Hyundai verkoos om de top drie veilig te stellen, waardoor het in het WK bij de constructeurs zijn achterstand op Toyota van 88 punten verkleinde tot 63 punten. Met nog drie rally’s te rijden, doet Hyundai met zeges in Finland, Ieper en Griekenland nog mee voor de wereldtitel.

De Power Stage werd gewonnen door Tänak, voor Rovanperä en Breen. De eindzege in deze loodzware rally van Griekenland is voor Thierry Neuville, die in de Power Stage geen risico’s meer nam en de zesde tijd reed. Neuvilles laatste zege dateerde van oktober 2021 en de rally van Spanje. Zijn zege in Griekenland is zijn eerste van het seizoen, zijn zestiende in het totaal.

Wagen in vuur

Ott Tänak moet vrede nemen met de tweede plaats. Dani Sordo is derde. Opmerkelijk is dat Sordo in elke rally waaraan hij dit jaar deelnam als derde en dus op het podium eindigde. Voor Hyundai Motorsport is de rally van Griekenland een historische wedstrijd waarin het voor het eerst in zijn bestaan eerste, tweede en derde wordt in een WK-rally.

Kalle Rovanperä blijft aan de leiding in de stand, maar ziet zijn voorsprong op eerste achtervolger Tänak rally na rally slinken. De kloof tussen beiden bedraagt nu 53 punten. Thierry Neuville is over Elfyn Evans naar de derde plaats gewipt.

Minder goed verging het Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally1). De wagen van de rijder met zowel de Belgische als Luxemburgse nationaliteit vatte vuur, waardoor Munster meteen moest opgeven. Na een nachtje doorwerken, leverde zijn team hem vrijdagochtend een opgeknapte wagen af en kon hij beginnen aan zijn wedstrijd.

Problemen met hybridesysteem

Zaterdagavond kwam die abrupt tot een einde, toen op het loodzware parcours een stuurstang in twee brak en Munster van de baan gleed met de opgave tot gevolg. De in België wonende Griek Jourdan Serderidis en zijn Belgische copiloot Frédéric Miclotte (Ford Puma Rally1) haalden eveneens het einde niet. Zij moesten zaterdagnamiddag opgeven met een probleem aan het hybridesysteem.

De volgende WK-rally is de rally van Nieuw-Zeeland eind deze maand. Als Rovanperä acht punten meer scoort dan Ott Tänak, pakt hij de wereldtitel.

(BELGA/ Foto BELGA)