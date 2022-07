Team Bassin Roeselare klaar voor eerste TBR Short Rally

Dit jaar schakelt Team Bassin Roeselare een versnelling hoger met een eerste short rally. Deze stap vooruit zorgt voor beduidend meer deelnemers en meer return en dat zullen we dit weekend in de omgeving van Oekene duidelijk merken.

Nadat de TBR Rally op sterven na dood was besloten Hans Degryse en zijn dynamische ploeg om over te stappen van een rally naar een rallysprint.

“Het was bijna onmogelijk om nog toestemming te krijgen van het stadsbestuur van Roeselare om een rally te organiseren en na verschillende vergaderingen kregen we de toelating om op grondgebied Oekene iets uit te tekenen. Dat was de reden waarom we kozen voor een rallysprint, één klassementsproef die vier keer verreden werd. Onze rallysprint was zeker niet slecht, maar we zagen de laatste jaren dat de discipline aan het slabakken was en mede door corona kregen we geen 100 wagens meer aan de start. Daarom hadden we vorig jaar al het plan opgevat om onze wedstrijd een upgrade te geven. Door het toevoegen van een tweede klassementsproef konden we overschakelen van een rallysprint naar een short rally. Maar corona gooide roet in het eten”, aldus Hans Degryse.

Twee klassementsproeven

“Dit jaar hebben we dan voortgewerkt om een tweede klassementsproef te organiseren, maar dat liep niet van een leien dak. Onze eerste poging was om naast Oekene ook op grondgebied Rumbeke een snelheidsrit te organiseren, maar dat idee werd door het stadsbestuur afgekeurd. Daarna dachten we om op grondgebied Ledegem een tweede proef in elkaar te knutselen, maar ook dat kreeg geen goedkeuring. Uiteindelijk besloten we om de bestaande proef van Oekene in twee stukken te snijden en er dus twee klassementsproeven van te maken. De eerste snelheidsrit bestaat uit het eerste gedeelte van de proef in Oekene waar we een rondrit van gemaakt hebben. De piloten moeten twee en een halve ronde rijden. Het resterende stuk van onze proef in Oekene dient dan als tweede klassementsproef, die nog altijd goed is voor 6,5 kilometer tegen de klok.”

“We starten zondagmorgen om 8 uur voor vier omlopen van twee klassementsproeven elk, wat voor een totaal zorgt van zo’n zestig kilometer tegen de klok. Omstreeks 18 uur weten we dan wie de eerste winnaar wordt van de TBR Short Rally.”

Testsessie

“Momenteel hebben we 132 inschrijvingen ontvangen en dat is een duidelijk teken dat de short rally veel populairder is dan de rallysprint. Vorig jaar waren wij de eerste wedstrijd die niet meer geplaagd werd door de coronamaatregelen en dat vertaalde zich in een grote publieke opkomst. Mits wat mooi weer verwachten we dit jaar opnieuw een goede publieke belangstelling.”

Voor Oost-Vlaming Vincent Verschueren en Kortrijkzaan Filip Cuvelier is de TBR Short Rally vooral een uitgebreide testsessie voor de rally van Ieper in augustus. “Ik aanvaard het feit dat iedereen ons als favoriet naar voren schuift maar de wedstrijd moet nog altijd gereden worden. Het is voor ons de ideale gelegenheid om nog enkele afstellingen uit te proberen in het vooruitzicht van de Ieperse rally. Maar na onze zege in zowel de TAC Rally als de ORC Rally is het vertrouwen binnen het team uiteraard groot”, aldus Filip Cuvelier.

Het meeste weerwerk zou van Steve Bécaert (Ford Fiesta R5) en Andy Lefevere (Porsche 997 GT3) moeten komen, maar beide hardrijders hebben lang moeten wachten op hun motorrevisie zodat ze vooral de nieuwe motor aan de tand willen voelen.