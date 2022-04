TAC Rally in Tielt vormt op 8 en 9 april de derde manche van het BK: “Heel wat nieuwigheden”

Nadat de Short Rally van Moorslede twee weken terug het West-Vlaamse rallyseizoen op gang schoot, is volgend weekend het Belgisch kampioenschap aan de slag in onze provincie. De 47ste editie van de TAC Rally is dit jaar al de derde manche van de Belgische titelstrijd.

“Eindelijk zijn we opnieuw zover”, opent Chris Dhondt. De man die het roadbook tekent, is samen met de andere bestuursleden heel opgelucht.

“We rijden dit jaar eigenlijk de TAC Rally editie 2020. Net als in zoveel andere sporten kwam corona aardig wat roet in het eten gooien. Het seizoen 2020 begon nochtans goed, want we konden in maart nog onze Leeuwenrit organiseren (een rittensportwedstrijd). Maar daarna moesten we de rest van onze wedstrijden allemaal noodgedwongen annuleren.”

“Vorig jaar stond de TAC Rally eerst gepland in april en daarna werd onze rally verschoven naar 24 juli, maar dat bleek door de coronacrisis ook nog niet haalbaar zodat we voor het tweede jaar op rij geen rally in Tielt hadden. Gelukkig konden we in september wel de East Belgian Rally organiseren.”

Vijf wedstrijden

“Dit jaar lijkt alles eindelijk weer normaal te verlopen en staan er voor ons opnieuw vijf wedstrijden op de kalender. We prijzen ons gelukkig dat 90 procent van al ons voorbereidend werk van 2020 en 2021 dit jaar gebruikt kan worden.”

“Dit jaar telt de TAC Rally niet alleen mee voor het Belgisch kampioenschap”, vervolgt Boudewijn Baertsoen. “Ook het BK voor Historics en Juniors komt naar Tielt. Nieuw dit jaar is het BRC Masters. Dit kampioenschap is voor deelnemers die 50 jaar en ouder zijn.”

“En nog een laatste nieuwigheid is het BRC 2WD. Dit is de vervanger van het Criterium. Deze instapformule is voorbehouden voor tweewielaangedreven wagens met een cilinderinhoud niet groter dan 2.000cc en moet zo de mogelijkheid bieden aan beginnende piloten om toch te kunnen proeven van het grotere werk met een ‘betaalbare’ wagen. Vergeten we tenslotte natuurlijk de M-Cup (een merkencup voorbehouden voor BMW’s) en de Renault Clio Cup niet.”

Shakedown verplaatst

“De grootste verandering in de TAC Rally is het feit dat we de Shakedown verplaatst hebben van de woensdag naar de donderdag. Van 17.30 tot 22 uur kunnen de deelnemers hun wagen komen afstellen op De Ratte. Verder hebben we ook de klassementsproef van de Oosthoek volledig hertekend. We blijven wel op de vertrouwde wegen ten noorden van Aarsele rijden, maar met een andere start- en aankomstplaats. De vernieuwde proef zorgt voor ongeveer 15 kilometer spektakel op smalle en gladde asfalt.”

“Nu de Europahal niet meer gebruikt wordt als coronacenter kunnen we met onze TAC Rally opnieuw terecht op het Generaal Maczekplein. Vrijdagnamiddag vindt daar de technische controle en documentencontrole plaats. Zaterdag wordt de omgeving dan ingekleurd als servicezone.”

“De rally zelf start zaterdagmorgen om 7.45 uur. Er staan drie identieke omlopen op het programma. We starten in Schuiferskapelle met 15 kilometer tegen de klok. Dan volgt de proef Ondank die acht kilometer lang is. Vervolgens gaat het richting Oosthoek om af te sluiten met de Poelberg. Daarna krijgen de deelnemers als afsluiter nog de proeven van Schuiferskapelle en de Poelberg. De uiteindelijke winnaar wordt omstreeks 21 uur op het podium verwacht.”

(FM)