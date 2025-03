TAC Rally bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd met mysterieuze Gouden Piloot

De TAC Rally, die dit jaar op zaterdag 12 april verreden wordt, bestaat 50 jaar en dat willen de organisatoren vieren met verschillende verrassingen. De eerste en misschien wel spectaculairste is die met de ‘Gouden Piloot’.

“Heel wat mensen dachten dat onze rally vorig jaar voor de 50ste maal verreden werd, maar niets is minder waar”, opent Boudewijn Baertsoen. “Er is in de beginjaren een fout gebeurd bij de telling en daarnaast hebben we twee jaar niet kunnen organiseren door corona. Dat maakt dat we wel degelijk dit jaar aan onze jubileumeditie zitten.”

“Om dat te vieren hebben we een wedstrijd gelanceerd waarbij we een foto publiceren van een bekende Vlaming met een gouden racepak en dito helm aan. Tot woensdag 26 maart kan iedereen raden wie er achter de gouden helm zit en daarbij een vippakket winnen met onder andere een helikoptervlucht en toegang tot de vipruimte als beloning.”

Ook veiling voor goed doel

“Daarna worden het gouden pak en de gouden helm geveild en gaat de volledige opbrengst naar een goed doel: Mivalti in Tielt. Het is vooral de bedoeling om de aandacht te trekken van de mensen die minder vertrouwd zijn met de rallysport. De TAC Rally is wel bekend in Tielt en omstreken, maar leeft niet genoeg onder de bevolking. We willen dit jaar een inspanning doen om niet alleen de rallyfans te bereiken, maar ook de gewone man in de straat. We zullen dan ook vrij regelmatig informatie over onze wedstrijd via sociale media verspreiden. Ik denk hierbij aan Facebook, Tik Tok en Instagram.”

“Verder voorzien we ook een B2B-avond. Daarmee willen we de bedrijven uit de streek meer betrekken bij onze rally en zo stilaan een netwerk uitbouwen waarbij de bedrijven de TAC Rally zeker in hun agenda noteren.”

Ceremoniële start

“Wat er ook nog op het programma staat, is een ceremoniële start de vrijdagavond in het centrum van Tielt. Zo kunnen alle Tieltenaars, en zeker de mensen met kinderen, in alle rust en veiligheid misschien wel voor het eerst kennis maken met de rallysport en meer in het bijzonder onze rally. We willen ook nog, op regelmatige tijdstippen, voor een verrassing zorgen, maar daarover wil ik nog niet veel kwijt, omdat we nog volop aan het brainstormen zijn.”

“Dit jaar telt de TAC Rally weer mee voor het Belgisch kampioenschap en dat is natuurlijk een opsteker. Maar we willen ook de lokale piloten niet vergeten en daarom hebben we samen met de rally’s van Ieper en Roeselare een formule uitgewerkt waarbij de piloten van Divisie 2 aan een verminderd tarief de drie wedstrijden kunnen rijden.” (FM)