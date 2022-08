Stijn Vandaele waagt zijn kans in de Rally van Ieper

Met een deelname aan de Ypres Rally maakt Stijn Vandaele volgend weekend een jeugddroom waar. Samen met Tom Debruyne als copiloot komt hij aan de start met een Peugeot 208 R2. Het duo wil vooral genieten van het hele WK-gebeuren.

Stijn Vandaele is al zo’n vijftien jaar actief in de rallysport, afwisselend als piloot en copiloot. Sinds 2019 vormt hij een duo met Moorsledenaar Tom Debruyne. “We hebben intussen al een paar wedstrijden samen gereden”, zegt de Zonnebekenaar, die door corona even op non-actief stond. “In 2020 hadden we normaal de Rally van de Monteberg willen rijden met een Skoda Fabia R5 van SXM Motorsport. Omdat er toen maar weinig publiek was toegelaten en we dat niet echt interessant vonden voor onze sponsors, hebben we toen beslist om dat uit te stellen. Dit jaar twijfelden we tussen dat project overdoen ofwel eens de Ypres Rally rijden. Omdat Ieper dit jaar terug een WK-rally is, hebben we uiteindelijk die wedstrijd de voorkeur gegeven. De rally valt nu ook in augustus en dus pal in ons verlof. Alles viel dus eigenlijk goed samen om het dit jaar eens te wagen.”

Vandaele is allesbehalve een leek in Ieper, want hij heeft er al verschillende deelnames als copiloot achter de rug. “Ik woonde vroeger op het parcours en droomde er al heel lang van om ooit eens zelf mee te rijden als piloot in Ieper. Die eerdere ervaring zou me dus wel moeten helpen. Inderdaad jammer dat KP Zonnebeke er dit jaar niet in zit, maar eigenlijk zijn het allemaal wel mooie proeven”, klinkt het.

Mooie categorie

Het duo gaat de strijd aan met een Peugeot 208 R2 uit de stal van Pevatec. “Vooreerst was dat een budgettaire keuze. Anderzijds was die wagen jarenlang een referentie in de klasse. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is prima en de auto’s van Pevatec zijn ook heel betrouwbaar. Het is ook een mooie categorie met enkele tegenstanders die we kennen. We doen echter vooral mee voor de ervaring en willen in de eerste plaats finishen”, aldus nog Stijn Vandaele.