Stijn Sonneville sluit seizoen af in Hemicuda Rally

Stijn Sonneville is dit seizoen één van de grote revelaties in het VAS-kampioenschap. De Vlamertingenaar, al goed voor vier klassezeges met zijn Citroën C2 R2 Max, hoopt zich ook in de Hemicuda Rally te kunnen tonen.

Helemaal nieuw in de rallysport is Stijn Sonneville niet, want zijn debuut dateert al van 2016. Hij pakte toen meteen winst in klasse C, maar daarna bleef het even wat stiller rond de Vlamertingenaar. “Ik was eigenlijk al die tijd bezig met de opbouw van een Mitsubishi Lancer Evo 6. Intussen was ik ook begonnen als zelfstandig e“, zegt Sonneville. “Om de zaak wat te promoten en omdat ik misschien ook meer een piloot ben voor voorwielaangedreven wagens, ben ik herbegonnen met een Citroën C2 R2 Max. Uiteindelijk is die ook goedkoper dan een Mitsubishi en rijd je je er misschien makkelijker mee in de kijker. Ik denk dat we zeker niet kunnen klagen over ons seizoen in onze oude bak (lacht). Die zevende plaats algemeen in Staden was natuurlijk de kers op de taart .“

Clio Trophy

Hoewel zijn seizoen na Staden normaal voorbij was, wil hij dit jaar toch nog een extra wedstrijd rijden om meer ervaring op te doen. “Ik wilde absoluut nog eens in de regen rijden. Ik heb tot nu enkel op een droog parcours gereden en wil ook eens weten waar ik sta in de regen. De Condroz Rally was het oorspronkelijke plan, maar uiteindelijk is het de Hemicuda Rally geworden. De concurrentie bij de voorwielaangedreven wagens en in klasse F is alvast niet min. We zullen een klassezege zeker niet cadeau krijgen. Het wordt wel een leuke strijd denk ik, ook omdat we zondag volgens klassement rijden en hopelijk wat bij elkaar kunnen starten .“

Een sterke prestatie in modderige omstandigheden zal misschien ook zijn plannen voor volgend seizoen mee bepalen. “Ik zit te denken aan de Renault Clio Trophy, maar dan trek je naar wedstrijden als de Condroz Rally en moet je dus wel goed uit de voeten kunnen in de modder. Aan de andere kant ben ik ook nog niet klaar met de C2. Ik zou graag eens proeven van enkele grotere BK-wedstrijden, maar ben er nog niet uit met welke wagen.”