Stevig, kwalitatief deelnemersveld voor Omloop van Vlaanderen

De 62ste Omloop van Vlaanderen pakt uit met een sterk bezet deelnemersveld van ruim 100 BRC-wagens en nog eens ruim 50 deelnemers aan het Regularity-gedeelte. De deelnemers zullen op vrijdag 2 en zaterdag 3 september kunnen kennis maken met een grondig gewijzigd parcours. Woensdag 31 augustus krijgen de deelnemers al de kans om warm te draaien op de shakedown in Slypskapelle.

De BRC-manches volgen elkaar nu in sneltempo op. Amper twee weken na de Ypres Rally kruisen de toppers van het BRC opnieuw de degens in de zesde manche van het kampioenschap. Omdat er in de Omloop van Vlaanderen ook Power Stagepunten te verdelen zijn, vinden heel wat toppers die nog een rol willen spelen in het Belgische Rallykampioenschap, hun weg naar de Mandelstreek.

De Omloop kan ook rekenen op de komst van de Stellantis Cup, de Clio Trophy en de spectaculaire M-Cup. Met tien verschillende nationaliteiten bij de rijders onderstreept de Omloop van Vlaanderen opnieuw het internationale karakter van deze wedstrijd.

BRC-leider Stéphane Lefebvre favoriet

Er staan maar liefst dertien Rally2-wagens aan de start met BRC-leider Stéphane Lefebvre (Citroën) als grote favoriet. De winnaar in WRC2 in de Ypres Rally kan met drie resultaten nog geen kampioen worden, maar kan wel de basis leggen om in een volgend aantreden de titel te vieren.

De grootste concurrentie zal wellicht komen van Vincent Verschueren (VW), Gino Bux (Skoda) en Belgisch kampioen Adrian Fernémont (Skoda). Met onder meer Maxime Potty (Citroën) Cédric De Cecco (Citroën), Pieter-Jan-Michiel Cracco (Hyundai) en de Nederlander Erik Wevers (VW) liggen er nog een pak kapers op de kust.

In JBRC komen alle titelpretendenten aan de start met leider Jonas Dewilde, Gilles Pyck en winnaar van de Ypres Rally Tom Rensonnet. Bij de historics is het uitkijken wie Stefaan Stouf het vuur aan de schenen kan leggen. In de Stellantis Cup wacht ongetwijfeld een verbeten strijd tussen Julian Wagner, Duits kampioen Marijan Griebel, Charles Munster en JBRC-leider Jonas Dewilde. En in de Clio Cup is uitkijken wat Jeroen Catelin en de Deen Casper Nielsen kunnen zetten tegenover leider Benoit Verlinde.

Het Regularity-gedeelte kan op heel wat belangstelling rekenen met 35 deelnemers voor het tweedaagse luik en nog eens 20 deelnemers voor de eendagswedstrijd. Zij moeten een gemiddelde snelheid zien te halen van 65 km/u, wat pittig is op dit vernieuwde parcours.

Veel nieuwigheden

Op vrijdag moet al 44 kilometer tegen de klok gereden worden op een bijna compleet nieuwe KP Zilverberg en KP Rumbeke. Die worden twee keer gereden waarvan één lus compleet in het donker. Tussenin rijden de deelnemers een eerste keer over de Zoning. Pittig dus! De Tyre Fitting maakte op vraag van de deelnemers plaats voor een service.

Het zwaartepunt ligt op zaterdag met 143 wedstrijdkilometers, verdeeld over 14 proeven. Scherprechter wordt ongetwijfeld Passendale, met een lengte van bijna 17 kilometer, ondanks een rit in lijn. De voorbije jaren was er nog een rondkoers. De Ruiter sluit om 18.23 uur af, als Power Stage.

De laatste test vind traditiegetrouw plaats in Slypskapelle. Tijdens het privégedeelte ’s middags zullen een vijftiental teams zoeken naar de juiste afstelling. ’s Avonds komen er een 40-tal wagens aan de start. De politie zal toezien dat banden enkel binnen de voorziene zones worden verwarmd.

Belofte ingelost

“We hebben veel veranderingen beloofd en hebben woord gehouden”, aldus organisator Yves Olivier. “Het parcours is sterk gewijzigd waardoor buitenlanders en Belgen meer op gelijke voet starten. Met ruim tien nationaliteiten aan de start mogen we trots zijn op ons deelnemersveld. Het doet deugd dat onder meer de Britten, na de coronarestricties van vorig jaar, opnieuw vlot hun weg vinden naar Roeselare. Het belooft een open strijd te worden, in alle kampioenschappen en de drie merkencups. We laten niets aan het toeval over op vlak van veiligheid, dus we gaan resoluut voor een vlotte 62ste editie.”