Steve Bécaert (Ford Fiesta R5) wil scoren voor eigen volk tijdens Rally van de Monteberg

Meer dan 150 deelnemers tekenen dit weekend present in Poperinge voor de Rally van de Monteberg. Op de overvolle deelnemerslijst lijkt thuisrijder Steve Bécaert (Ford Fiesta R5) de belangrijkste tegenstander van tweevoudig winnaar Davy Vanneste (Citroën C3 R5) te gaan worden.

Na een derde plek in Moorslede en winst in de ASAF-rallysprint van Tenneville trok Steve Bécaert afgelopen weekend naar de Rallye de Wallonie. “Ik heb er altijd graag gereden. Het parcours in Wallonië is sowieso een pak uitdagender dan hier”, zegt de Poperingenaar, die voor het eerst met zijn Ford Fiesta R5 in het BK reed. “Ik denk wel dat we tevreden mogen zijn over de tijden. Voor we lek reden stonden we op een zeventiende plek, al blijft die lekke band me wel een beetje een raadsel. We reden voor het eerst met Pirelli-banden omdat die in het BK verplicht zijn, terwijl ik vroeger op Michelins quasi nooit lek reed. We hadden ook de ganse dag allerhande kleine problemen met de wagen. Uiteindelijk zijn we op zaterdagavond moeten stoppen omdat de motor warmliep. Er was sowieso nog een motorrevisie voorzien voor de wagen binnenkort, maar die zullen we nu wat vroeger moeten laten doorgaan.”

Bécaert moest dan ook in allerijl op zoek naar een alternatief om dit weekend aan de start te staan voor eigen volk. “Een andere wedstrijd zouden we laten varen, maar onze thuisrally wilden we niet missen. We vonden niet meteen een andere motor en zullen uiteindelijk met de Ford Fiesta R5 MK 2 van J-Motorsport van start gaan. Met die wagen heb ik al eens gereden, dus heb ik wel het voordeel dat ik die al een beetje ken. Toch denk ik dat we daarmee niet in staat zullen zijn om Davy Vanneste te volgen. Het is wel duidelijk dat hij de topfavoriet is. Zelf mikken we een podiumplaats.”

Podium op Grote Markt

Naast tweevoudig winnaar Vanneste kan organisator Super Stage ook uitpakken met een erg sterk veld bij de Historics en de komst van voormalig F1-rijder Jos Verstappen (Citroën C3 R5), die met het oog op de Ypres Rally de West-Vlaamse wegen komt ontdekken. “Ik ben wel benieuwd naar de prestaties van Verstappen, bij wie het toch een beetje alles of niets is”, gaat Bécaert verder. “Het wordt zeker ook uitkijken naar de Historics, met onder andere Paul Lietaer, Stefaan Stouf en de snelste BMW-rijders zoals Bjorn Syx. Ook Brecht Hoorne mag zeker niet worden vergeten. Hij kent het parcours en was erg snel in Moorslede met zijn BMW”, aldus de Fiesta-rijder.

Nieuwigheden dit jaar zijn een regroup in Wulvergem en het finishpodium op de Poperingse Grote Markt, waar de eerste wagen zondag iets na 18 uur wordt verwacht.

De klassementsproeven Dikkebus, Monteberg en Busseboom blijven ongewijzigd tegenover de vorige editie en worden op Busseboom na telkens vier keer verreden. Het servicepark is opnieuw gelegen op Industriezone Sappenleen en is dit keer wel vrij toegankelijk voor het publiek, in tegenstelling tot de twee vorige corona-edities.