Sterk deelnemersveld voor 12 uren van Wervik: “125 wagens op de deelnemerslijst”

Voor de 47ste editie van de 12 Uren van Wervik, die dit weekend verreden wordt, kan men opnieuw rekenen op een kwalitatief en kwantitatief deelnemersveld. Op een ongewijzigd parcours kunnen de streekpiloten zeker een gooi doen naar de zege.

“We houden ons vast aan het gekende stramien van vier omlopen met drie klassementsproeven elk”, opent Filiep Forrest. “De snelheidsritten bevinden zich in Geluwe, Wervik en Kruiseke, en zorgen voor een totaal van 140 kilometer tegen de klok. Daarmee zijn we veruit de grootste regionale rally in Vlaanderen. De enige verandering is de verbindingsrit van het rallycentrum naar de eerste proef, die we moesten aanpassen als gevolg van wegeniswerken. Voor het tweede jaar op rij is de Steenakker in het centrum van Wervik nog een bouwwerf, en daarom hebben we het servicepark opnieuw in de Ten Brielense Steenweg geïnstalleerd. De omwonenden waren vorig jaar laaiend enthousiast. Dit jaar hebben we het servicepark nog uitgebreid zodat iedereen voldoende ruimte zal hebben”, aldus Forrest.

Vrijdagnamiddag is er de technische controle en documentencontrole. De rally zelf, zal naar goede gewoonte zaterdag om 8 uur van start gaan. De uiteindelijke winnaar mogen we omstreeks 20 uur op het podium verwachten in de Graankorrel in Wervik.

in de gracht

Met 125 wagens op de deelnemerslijst, waaronder een tiental R5 bolides, kan men in Wervik opnieuw spreken van een vol huis. “Naast de traditionele zegekandidaten Freddy Loix, Davy Vanneste en Vincent Verschueren, valt ons vooral de inschrijving van Steven Dolfen op. De hardrijder uit Kruiseke rijdt normaal met een kleinere Opel Corsa of Opel Adam, maar pakt in zijn thuisrally nu uit met een Ford Fiesta R5”, vertelt Forrest.

“Ik ben vijftien jaar actief in de rallysport en ik stond ieder jaar aan de start in mijn thuisrally”, zegt de 40-jarige traiteur. “Ik herinner me nog dat ik tijdens mijn eerste deelname in de gracht belandde, maar ik heb ook goede herinneringen aan de 12 Uren van Wervik. In 2012 klopte ik de referenties in mijn klasse, met name Davy Vanneste en Koen Lauwaert. Dit weekend moet ik het opnieuw opnemen tegen Davy Vanneste, maar nu gaat het over de algemene zege en met dien verstande dat Davy Vanneste tonnen ervaring heeft met een R5-wagen en het voor mij pas het prille begin is”, aldus Dolfen.

Beperkte ervaring

“Mijn copiloot, Niels Pierpont, had snel het budget rond om ons gebruikelijk programma af te werken en toen hij mij liet weten dat er zelfs meer budget was, hebben we besloten om een R5 wagen te huren. Bij SXM was er niet onmiddellijk een wagen vrij. Dankzij een contact van vroeger, zijn we tot een overeenkomst gekomen om een Ford Fiesta R5 te huren.”

Dolfen heeft zich heel goed voorbereid voor deze 12 Uren van Wervik. “Door veel te sporten ben ik zes kilo afgevallen. Ik besef echter ook dat ik niet al te ambitieus aan de start mag staan, want onze beperkte ervaring speelt in ons nadeel. Het is ook niet de bedoeling om de wagen fel te beschadigen, want twee weken later staan we met dezelfde Ford Fiesta aan de start van de Ieperse rally”, besluit hij. (FM)