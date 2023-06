Stéphane Lefebvre wint kwalificatieproef in Ypres Rally

Stéphane Lefebvre heeft in Nieuwkerke de snelste tijd neergezet tijdens de kwalificaties voor de Ypres Rally. De Fransman klopte landgenoot Adrien Fourmaux met een halve seconde.

De Ypres Rally pakte dit jaar voor het eerst uit met een kwalificatiesysteem geïnspireerd op de Formule 1. Dertig teams kregen de kans om zich via twee runs te kwalificeren voor een ultieme run met de tien besten. Het Franse duo Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) en Adrien Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) toonde zich van meet af aan de beste. Uiteindelijk was Lefebvre in de laatste run net geen zes tienden sneller dan Fourmaux en mag hij morgen de weg openen.

BK-rijders Cédric Cherain (Hyundai i20 Rally2) en Maxime Potty (Citroën C3 Rally2) moesten respectievelijk 1.5” en 2” toegeven op de besttijd, terwijl de Brit Chris Ingram (VW Polo Rally2) een vijfde tijd neerzette. Bernd Casier (Ford Fiesta Rally2) verraste met een knappe zesde plek, voor Oost-Vlamingen Vincent Verschueren (Skoda Fabia Rally2) en Niels Reynvoet (Citroën C3 Rally2). Na een foutje moest Davy Vanneste (VW Polo Rally2) vrede nemen met de negende plek. De Nederlander Jos Verstappen (Skoda Fabia Rally2) sloot de top tien af.

Geen Freddy Loix

Opmerkelijk was de afwezigheid van Freddy Loix, die als Aston Martin-dealer verhinderd was door een wagenvoorstelling. Hij liet zich aan het stuur van de PTR-Skoda Fabia Rally2 vervangen door copiloot Pieter Tsjoen die uiteindelijk een knappe elfde tijd neerzette. De elfvoudige winnaar, die niet toevallig startnummer 11 kreeg toebedeeld, gaat morgen dus ook effectief als elfde de baan op.

Van West-Vlaamse zijde kwalificeerden ook nog Gilles Pyck (Hyundai i20 Rally2, 12de), Steven Dolfen (Ford Fiesta Rally2, 17de) en Bjorn Syx (Citroën C3 Rally2, 18de) zich in de top twintig.

Morgennamiddag volgt dan het echte werk, wanneer vanaf omstreeks 16 uur de eerste acht klassementsproeven op het programma staan.