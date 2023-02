Stefaan Stouf wint Boucles de Bastogne: “Veeleisend voor de wagen”

Stefaan Stouf was meteen op de afspraak in de Legend Boucles de Bastogne, Belgiës grootste historicwedstrijd die traditioneel het autosportseizoen opent. Na een regelmatige en verstandige race vierde hij er met copiloot Joris Erard zijn tweede overwinning.

Hoewel de deelnemerslijst kleppers als François Delecour en Cédric Cherain bevatte, geloofde Stouf voluit in zijn kansen. “Het deelnemersveld is daar altijd de moeite, maar ik vertrek altijd naar een wedstrijd met het idee om te winnen”, zegt de 51-jarige Nieuwpoortenaar, die intussen de succesformule kent om er hoog te scoren:

“Er kan altijd iemand sneller zijn, maar je moet ook aan de finish geraken. We hebben daar al enkele mooie resultaten gehaald door gewoon ons ritme te rijden en foutloos te blijven. Het is ook belangrijk om bijvoorbeeld niet lek rijden, want we rijden er op straatbanden. Zo verloren we vorig jaar nog onze tweede plek op de slotdag.”

Zijn regelmatige aanpak leverde Stouf na de eerste wedstrijddag al een tweede plek op. “Op de laatste proef, in het donker, hebben we zelfs nog twintig seconden kunnen goedmaken op leider Cherain”, gaat Stouf verder, die evenwel geen zorgeloze dag kende.

“We hebben toch wat moeten werken aan de wagen. Ik reed de hele dag rond met een gebroken bladveer, waardoor de achteras daverde en ik weinig tractie had in trage bochten. We hebben ook de uitlaat gebroken. Het is een veeleisende wedstrijd voor je wagen. Je moet aandacht hebben voor de mechaniek als je de finish wil bereiken. Ook al is die nieuw en goed onderhouden, het blijven Historic-wagens.”

Voet van het gas

Tijdens de onverhard-proeven op zondag veroverden Stouf en Erard de leiding met hun Ford Escort MK 1.

“Toen Cherain uitviel, hebben we toch een klein beetje het voetje gelicht”, zegt Stouf. “We hadden op dat moment zo’n minuut voorsprong op onze dichtste achtervolger. Het kwam er dan vooral op aan om gespaard te blijven van pech en lekke banden. Waar er veel stenen lagen, hielden we toch wat reserve onder de voet. Het deed uiteindelijk wel deugd om er na al die jaren nog eens te winnen.”

